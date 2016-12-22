СМИ назвали экс-замминистра транспорта претендентом на финскую верфь ОСК

Основными претендентами на приобретение верфи в Хельсинки у ОСК стали двое бизнесменов, в том числе бывший замминистра транспорта России Виктор Олерский

Виктор Олерский (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Виктор Олерский и совладелец круизной компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов стали основными претендентами на приобретение у Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) финской Arctech Helsinki Shipyard, утверждает газета «Коммерсантъ».

Со ссылкой на источники в отрасли издание сообщает, что Олерский и Багаутдинов совместно с «другими партнерами» ведут переговоры с ОСК о покупке верфи. По их данным, сделка может быть закрыта до конца года, сумма не раскрывается. По информации издания, в рамках сделки ОСК также получит Невский судостроительно-судоремонтный завод (Невский ССЗ) в Шлиссельбурге, бенефициарами которого являются Багаутдинов, Олерский и Владимир Касьяненко.

Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями сделки, уточняет, что основным вопросом остаются долги финской верфи. По его словам, стороны договорились по двум из трех историй платежей. «Но идут переговоры о формате капитального займа, который ОСК списать не может», — приводит издание слова источника. Собеседник уверяет, что возврат средств планируется привязать к исполнению бизнес-плана Arctech на 10–15 лет, а «процентная история останется за ОСК».

Олерский и ОСК отказались от комментариев, уточняет издание. Багаутдинов не ответил на звонки «Коммерсанта». В Минпромторге газете сообщили, что ОСК с августа вела переговоры с российскими инвесторами «для сохранения и использования данного актива в интересах России». Там добавили, что вопрос продажи Arctech находится на «особом контроле».

25 октября в интервью РБК президент ОСК Алексей Рахманов сказал, что вопрос с продажей верфи «остается открытым», но добавил, что рассматриваются несколько вариантов. ОСК находится под санкциями США с 2014 года.