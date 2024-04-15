Глава японской Asahi пожаловался на сокращение потребления алкоголя
В мире растет число потребителей, которые следят за здоровьем и отказываются от алкоголя или переходят на слабоалкогольные, сообщил исполнительный директор ведущего производителя пива и безалкогольных напитков в Японии Asahi Group Holdings Ацуси Кацуки в интервью Financial Times.
По словам Кацуки, такой тренд представляет собой «большую возможность» для компании: напитки с нулевым содержанием алкоголя и слабоалкогольные напитки уже к 2040 году будут составлять половину продаж напитков Asahi. Недавно компания решила увеличить долю напитков с содержанием алкоголя не более 3,5% с примерно 10% в 2023 году до 30% в ассортименте своей продукции к 2030 году.
Глава Asahi заявил, что компания планирует расширить линейку безалкогольных напитков в США, одном из крупнейших рынков напитков в мире, за счет инвестиций в стартапы. «Это отличная возможность, если мы сможем выйти на рынок премиум-класса», — сказал Кацуки. Он полагает, что среди мировых компаний у Asahi есть серьезное преимущество, поскольку компания производит разные виды напитков, включая безалкогольные.
Стремление к расширению на американском рынке вызвано неуклонным снижением на протяжении более 20 лет потребления пива в Японии и ужесточением мер по борьбе с употреблением алкоголя в больших количествах в стране.
Макото Морита, аналитик Daiwa Securities, сообщил FT, что Asahi, пытается получить больше средств от своего существующего бизнеса, ориентируясь на премиальный сегмент и расширяя ассортимент безалкогольных напитков с более высокой маржой. «Asahi не сможет стать мировым брендом, если у нее не будет американского рынка», — заявил эксперт. Безалкогольные напитки могут быть более прибыльными, чем пиво, поскольку они не облагаются налогом на алкоголь.
Согласно данным аналитической группы IWSR, объем рынка безалкогольного и слабоалкогольного пива в мире составляет более $13 млрд. FT пишет, что крупнейшие мировые пивовары, в том числе и Heineken, Budweiser и Guinness, стремятся привлечь молодых потребителей, заботящихся о своем здоровье.
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