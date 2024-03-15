В работе ресторанов McDonald's в ряде стран произошли сбои

В Австралии рестораны не принимали карты, в Гонконге нельзя было воспользоваться терминалами самообслуживания, а в Японии несколько ресторанов временно закрылись. Сбой произошел и в мобильном приложении McDonald's

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В работе систем McDonald's в некоторых странах произошли системные сбои, сообщает AP.

В частности, японское подразделение сообщило о «технических неполадках из-за системного сбоя», из-за которого часть ресторанов приостанавливали работу (сколько именно, не уточняется). Япония занимает третье место в мире после США и Китая по числу кафе McDonald's, всего их 2,9 тыс. в стране, отмечает The New York Times.

На сбой в компьютерной системе пожаловался и гонконгский McDonald's; временно не работали терминалы самообслуживания, компания попросила делать заказы на кассе.

Проблемы произошли и в Австралии: NYT пишет, что в соцсетях появились фотографии с объявлениями на дверях заведений, где руководство извиняется перед посетителями за доставленные неудобства. В некоторых кафе, например в Мельбурне, можно было расплатиться только наличными. «Сотрудники выходили [принимать заказ] с блокнотом и ручкой и говорили, что не могут принять карты. Очередь была длиной в милю», — сообщил один из посетителей ресторана в Ньюкасле.

Сбои наблюдались также в Великобритании, Дании, Испании и Таиланде, пишет AP. Портал Downdetector сообщал о росте числа жалоб на проблемы с приложением McDonald's.

В корпорации извинились за сбой и сообщили, что работают над его устранением. Там не уточнили, с чем связана проблема, отметив только, что она произошла не в результате кибератаки. «Все рестораны McDonald's подключены к глобальной сети, и в этом вся беда», — заявил владелец нескольких заведений в Швеции Патрик Хьельте.

McDonald’s ушел из России после начала военных действий на Украине. Бизнес перешел к бизнесмену Александру Говору, рестораны теперь работают под брендом «Вкусно — и точка».