McDonald’s запустит сеть кафе под новым брендом

McDonald’s в течение года откроет десять ресторанов малого формата, названных в честь своего маскота из 1980-х — CosMc's. Bloomberg пишет, что концепция заведений очень схожа со Starbucks. Глава McDonald’s заявил о ее уникальности

Фото: Stealx / Twitter

Американская McDonald's Corp. анонсировала создание новой сети ресторанов небольшого формата CosMc's, названной в честь своего талисмана (маскота) из 1980-х.

Как отмечает Bloomberg, концепция CosMc's, в котором будут представлены различные напитки, кофе, а также пончики и бутерброды, очень схожа со Starbucks. В рамках пилотного проекта планируется открыть десять CosMc's в течение года. Первое заведение появится уже в декабре в Чикаго, остальные девять — в течение следующего года.

«CosMc’s — это концепция небольшого формата со всей ДНК McDonald’s, но со своей уникальной индивидуальностью», — заявил гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински, анонсируя открытие сети.

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Название нового бренда отсылает к одному из максотов McDonald's — Космаку (CosMc), который появлялся в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов. CosMc — это инопланетянин из космоса, который жаждет попробовать еду из McDonald's.

CosMc — не первый маскот, которого решил возродить McDonald’s. Недавно компания вернула фиолетового монстра Гримаса (Grimace) и выпустила комбо с ярко-фиолетовым молочным коктейлем, который завирусился в соцсетях. Это помогло подстегнуть продажи и нарастить трафик, говорил Кемпчински. Квартальная выручка в апреле—июне увеличилась на 14%, до $6,5 млрд, чистая прибыль выросла почти вдвое, до $2,31 млрд.

Прошлые попытки McDonald's по расширению за пределы своего основного бизнеса не были успешными, отмечает CNBC. В конце 1990-х годов гигант купил пиццерии Donatos Pizza и рестораны Boston Market, а также долю в мексиканской сети фастфуда Chipotle. С последней McDonald's не смог договориться из-за планов по франчайзингу и в итоге продал свой пакет. Donatos Pizza McDonald's также продал, а ряд ресторанов сети Boston Market закрыл, поскольку решил сосредоточиться на основном бизнесе.

Как отмечают опрошенные The Wall Street Journal (WSJ) аналитики, тестирование McDonald's ресторана меньшего формата может принести более высокую отдачу от инвестиций при меньшем количестве персонала. В то же время многие задаются вопросом, как McDonald's будет управлять CosMc's наряду со своими основными ресторанами. «Нам нужно больше понять о стратегии и подходе», — заявил глава Национального альянса франчайзи McDonald's в США.