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Бизнес ,  
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McDonald’s запустит сеть кафе под новым брендом

McDonald’s решил создать сеть ресторанов небольшого формата CosMc's
McDonald’s в течение года откроет десять ресторанов малого формата, названных в честь своего маскота из 1980-х — CosMc's. Bloomberg пишет, что концепция заведений очень схожа со Starbucks. Глава McDonald’s заявил о ее уникальности
Фото: Stealx / Twitter
Фото: Stealx / Twitter

Американская McDonald's Corp. анонсировала создание новой сети ресторанов небольшого формата CosMc's, названной в честь своего талисмана (маскота) из 1980-х.

Как отмечает Bloomberg, концепция CosMc's, в котором будут представлены различные напитки, кофе, а также пончики и бутерброды, очень схожа со Starbucks. В рамках пилотного проекта планируется открыть десять CosMc's в течение года. Первое заведение появится уже в декабре в Чикаго, остальные девять — в течение следующего года.

«CosMc’s — это концепция небольшого формата со всей ДНК McDonald’s, но со своей уникальной индивидуальностью», — заявил гендиректор McDonald’s Крис Кемпчински, анонсируя открытие сети.

McDonald’s запустит сеть кафе под новым брендом
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Название нового бренда отсылает к одному из максотов McDonald's — Космаку (CosMc), который появлялся в рекламе McDonald's в конце 1980-х и начале 1990-х годов. CosMc — это инопланетянин из космоса, который жаждет попробовать еду из McDonald's.

CosMc — не первый маскот, которого решил возродить McDonald’s. Недавно компания вернула фиолетового монстра Гримаса (Grimace) и выпустила комбо с ярко-фиолетовым молочным коктейлем, который завирусился в соцсетях. Это помогло подстегнуть продажи и нарастить трафик, говорил Кемпчински. Квартальная выручка в апреле—июне увеличилась на 14%, до $6,5 млрд, чистая прибыль выросла почти вдвое, до $2,31 млрд.

Прошлые попытки McDonald's по расширению за пределы своего основного бизнеса не были успешными, отмечает CNBC. В конце 1990-х годов гигант купил пиццерии Donatos Pizza и рестораны Boston Market, а также долю в мексиканской сети фастфуда Chipotle. С последней McDonald's не смог договориться из-за планов по франчайзингу и в итоге продал свой пакет. Donatos Pizza McDonald's также продал, а ряд ресторанов сети Boston Market закрыл, поскольку решил сосредоточиться на основном бизнесе.

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Фото:Петр Чернов / РИА Новости

Как отмечают опрошенные The Wall Street Journal (WSJ) аналитики, тестирование McDonald's ресторана меньшего формата может принести более высокую отдачу от инвестиций при меньшем количестве персонала. В то же время многие задаются вопросом, как McDonald's будет управлять CosMc's наряду со своими основными ресторанами. «Нам нужно больше понять о стратегии и подходе», — заявил глава Национального альянса франчайзи McDonald's в США.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
McDonald`s кофейня сеть ресторанов быстрого питания Starbucks США

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