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AirBridgeCargo вернула в Китай Boeing после двухлетнего простоя

AirBridgeCargo вернула первый Boeing в Китай после его двухлетнего простоя
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Эксклюзивы РБК
AirBridgeCargo, некогда крупнейшая грузовая авиакомпания России, вернула Boeing 747 китайскому лизингодателю после его двухлетнего простоя в Шереметьево. Перевозчик полностью прекратил полеты в 2022 году
Самолёт&nbsp;Boeing 747&nbsp;авиакомпании AirBridgeCargo
Самолёт Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo (Фото: Артём Аникеев / Global Look Press)

Грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (принадлежит основателю авиагруппы «Волга-Днепр» Алексею Исайкину) вернула первый Boeing 747 его китайскому владельцу — лизингодателю BOCA (Bank of China Aviation). Об этом РБК сообщил представитель компании.

«12 марта грузовой перевозчик «ЭйрБриджКарго» (AirBridgeCargo) вернул самолет Boeing 747-8  лизингодателю BOCA (Bank of China Aviation). Самолет с регистрационным номером VP-BIN вылетел из международного аэропорта «Шереметьево» в Шанхай», уточнили в компании.

Близкий к компании источник РБК отмечает, что к возврату этому же лессору запланирован и второй борт Boeing 747 с бортовым номером VQ-BFU. В компании эту информацию комментировать не стали. Также там не уточнили, будут ли возвращать и остальные импортные самолеты из своего парка.

AirBridgeCargo ранее эксплуатировала три Boeing, арендованных у BOCA. Один из них лизингодатель вернул себе еще в 2022 году на фоне санкций: самолет по состоянию на март 2022 года находился в Гонконге.

Из-за невозврата двух оставшихся бортов лессор в 2023 году подал на авиакомпанию в суд Нью-Йорка и выиграл иск. AirBridgeCargo обязали выплатить $406 млн. В компании не уточнили — аннулирует ли возврат самолетов необходимость этой выплаты.

Что такое AirBridgeCargo

До 2022 года AirBridgeCargo являлась крупнейшей грузовой авиакомпанией России. В 2021-м на ее долю пришлось 43% российских авиационных грузоперевозок (перевезено 639 тыс. тонн грузов). Для сравнения, в 2022 году все российские авиакомпании перевезли 600 тыс. тонн грузов, сообщал Росстат.

AirBridgeCargo эксплуатировал парк только из иностранных самолетов производства Boeing. Сейчас в его парке остается еще 11 грузовых Boeing 747-8, четыре Boeing 747-400 и один Boeing 777, большинство из которых уже более двух лет стоят в аэропорту Шереметьево.

В 2022 году США включили в свой санкционный список не подлежащих обслуживанию самолетов российских операторов 12 бортов AirBridgeCargo. Позднее общий список несколько раз корректировался по мере возврата самолетов лессорам (арендодателям). С мая 2022 года там находятся шесть бортов ABC (последний раз список публиковался в октябре 2023 года). Все 16 самолетов AirBridgeCargo по состоянию на январь 2024 года были по-прежнему зарегистрированы на Бермудах (более свежих данных авиавласти Бермуд не публиковали).

По итогам 2022 года выручка перевозчика упала на 81% до 35,1 млрд рублей, чистый убыток составил 13,5 млрд руб. против прибыли в 53,9 млрд руб. годом ранее. На конец 2022 года конечными бенефициарами компании оставались основатель и группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин (75%) и Сергей Шкляник (25%). В отчетности перевозчика отмечалось, что руководство «реализует мероприятия по возобновлению деятельности на новых типах воздушных судов российского производства».

Еще в 2022 году AirBridgeCargo обсуждала передачу Boeing 747 в лизинг Etihad Airways, писали «Известия» со ссылкой на источники. Планировалось организовать в ОАЭ совместное предприятие с Etihad и продолжить грузоперевозки на имеющемся парке. Но сделка не состоялась, так как летом того же года Британия ввела персональные санкции против Алексея Исайкина.

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В марте 2023 года AirBridgeCargo сообщала, что хочет возобновить перевозки с использованием российских Ил-96, которые российский авиапром решил вернуть к полетам на фоне санкций. Первый рейс в Китай планировалось организовать уже летом, но затем самолеты неожиданно были переданы другой российской авиакомпании — Sky Gates, которая является дочерним предприятием принадлежащей «Ростеху» авиакомпании Red Wings.

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Теги
Анастасия Львова Анастасия Львова
грузоперевозки санкции авиация «Волга-Днепр»
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