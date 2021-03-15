СМИ узнали о предложении освободить ИТ-отрасль от плановых проверок

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Правительство рассматривает возможность освободить российские ИТ-компании от плановых проверок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ о поддержке отрасли, подготовленный Минцифры.

«Новая мера поддержки отрасли информационных технологий предполагает запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении IT-организаций», — говорится в нем. Речь идет о проверках со стороны Роспотребнадзора, трудовой инспекции, пожарного надзора, Фонда социального страхования (ФСС) и других ведомств

В пресс-службе профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко газете сообщили, что такая инициатива действительно поступила, меру предлагается включить во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. «Данная мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок», — заявили там.

Если правительство одобрит идею, закон, который закрепляет льготу, могут разработать к осени, ответственными станут Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба, сообщил собеседник издания. В Минцифры газете заявили, что о сроках моратория на проверки говорить пока рано. В трех других ведомствах на запрос издания не ответили.