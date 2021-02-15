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Бизнес ,  
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Миллиардер Рыболовлев выставил на продажу свой самолет

Самолет оценивали в $60 млн и помещали в десятку самых дорогих бизнес-джетов российских бизнесменов

Фото:opusaero.com Фото:opusaero.com Фото:opusaero.com Фото:opusaero.com Фото:opusaero.com Фото:opusaero.com Фото:opusaero.com Фото:opusaero.com Фото:opusaero.com
Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jet) (Фото: opusaero.com)

Экс-владелец «Уралкалия» миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой самолет Airbus A319, следует из электронного объявления о продаже борта. Продажей занимается брокер бизнес-джетов Opus Aero. РБК направил запрос представителю Рыболовлева.

По словам источника в окружении бизнесмена, продажа самолета Airbus, находящегося в распоряжении семьи Рыболовлева, осуществляется в рамках пересмотра и обновления их транспортной инфраструктуры. Семьей было принято решение о замене самолета Airbus на новый, более современный самолет с улучшенными техническими характеристиками и более экономичным расходом топлива, говорит собеседник РБК.

Самолет c 2010 года зарегистрирован на острове Мэн, им владеет компания Sophar Property Holding с Британских Виргинских островов (этой компанией изначально владел «Уралкалий», в 2010 году Рыболовлев, продав свою долю в калийной компании, выкупил Sophar). В объявлении о продаже самолета указано, что воздушное судно эксплуатируется с февраля 2012 года. Forbes оценивал стоимость самолета в $60 млн, в 2019 году он вошел в десятку самых дорогих самолетов российских бизнесменов. Регистрационный номер самолета — M-KATE. Такое сочетание может быть отсылкой к имени дочери бизнесмена — Екатерины.

Бизнес-джет Рыболовлева, согласно приложенной к объявлению о продаже брошюре, рассчитан на 14 пассажиров. Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jetliner) может подниматься на высоту 12,5 км, развивать скорость до 850 км/ч и преодолевать до 11 тыс. км без дозаправки. На борту оборудованы столовая, спальня, ванная комната и две гостиных, одна из которых — для просмотра фильмов (оснащена 65-дюймовым экраном).

Миллиардер Рыболовлев в третий раз выставил яхту на продажу
Бизнес
Яхта Anna I

Дмитрий Рыболовлев еще с середины 1990-х большую часть времени жил в Швейцарии, а в 2011 году эмигрировал в Монако, где приобрел местный одноименный футбольный клуб. Бизнесмен в 2010 году продал свои крупнейшие российские активы — контрольный пакет «Уралкалия» и долю в другой калийной компании, «Сильвинит», выручив в результате сделок более $6 млрд, а в 2017-м — избавился от своего последнего крупного актива в России, здания «Военторга» (сделка оценивалась в 10 млрд руб.). Состояние Рыболовлева, согласно счетчику Forbes в реальном времени, оценивается в $6,7 млрд. В рейтинге 200 богатейших российских бизнесменов в 2020 году он занял 17-е место.

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На прошлой неделе стало известно, что Рыболовлев выставил на продажу свою 67-метровую яхту Anna I. Причем лодка продается со скидкой, за €53,9 млн — бизнесмен с 2017 года уже в третий раз пытается продать судно, за это время цена снизилась с €65 млн. В собственности миллиардера есть еще одна лодка, 110-метровая Anna с оценочной стоимостью $300 млн.

Авторы
Георгий Перемитин, Светлана Бурмистрова
Дмитрий Рыболовлев самолет
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