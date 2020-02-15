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Бизнес ,  
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СМИ узнали об отказе Мексики покупать российские военные вертолеты

Мексика — второй по товарообороту партнер России в Латинской Америке. О возможной сделке по вертолетам во время визита в страну в начале февраля говорил глава МИД Сергей Лавров. После этого США пригрозили Мехико санкциями
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мексика передумала покупать у России военные вертолеты, пишет газета El Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.

Собеседники издания не уточнили причин такого решения. О возможной сделке во время визита в страну в начале февраля говорил глава МИД Сергей Лавров: «На рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения «Рособоронэкспорта», в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолетов».

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На фоне заявления Лаврова в Госдепе допустили, что в случае, если сделка состоится, могут ввести против Мексики санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Представитель внешнеполитического американского ведомства Уго Родригес уточнял, что позиция Вашингтона доведена до Мехико.

Мексика — второй по товарообороту партнер России в Латинской Америке после Бразилии. В 2018 году объем товарооборота составил около $3 млрд. Сейчас Мексика эксплуатирует около 50 вертолетов Ми-17 (экспортная модификация Ми-8), а также несколько Ми-26.

Автор: Артём Губенко
Теги: вертолеты, Мексика, контракт
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