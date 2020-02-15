Обувщики заказали аномальное количество меток для маркировки
С октября 2019 года, когда обувщики смогли получать коды для маркировки и наносить их на продукцию, которая уже произведена или завезена в Россию, но еще не поступила в розницу (остатки), компании заказали более 1 млрд меток. Об этом сообщил РБК замгендиректора оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) Реваз Юсупов. В частности, на вечер 14 февраля 2020 года, по информации ЦРПТ, были выпущены 1,127 млрд кодов для обуви.
Такие метки должны наноситься на каждую пару обуви — с марта 2020 года продажа немаркированной продукции запрещена. Количество уже выданных кодов в разы больше, чем официальный объем российского рынка обуви в натуральном выражении. По версии «РБК Исследования рынков», в 2018 году это были 460 млн пар, по итогам первого полугодия 2019 года объем рынка оценивался почти в 177 млн пар. Discovery Research Group дает более скромную оценку: 328,5 млн пар по итогам 2018 года, в 2019-м рынок мог снизиться на 6%.
Уже на промежуточном этапе можно говорить о том, что в результате обеления отрасль оказалась на 400% больше, чем считалось до внедрения маркировки, отмечают в ЦРПТ. Начиная с середины января происходит нагрузка на систему, за прошедшую неделю компании заказывали в среднем по 70 млн кодов в день, динамика ежедневно растет, рассказывает Юсупов.
Что важно знать про маркировку обуви
Эксперимент по введению маркировки, в котором приняли участие крупные российские игроки обувного рынка, прошел в 2018 году. Обязательная маркировка была введена постановлением правительства № 860 от 5 июля 2019 года.
С октября 2019 года началась добровольная маркировка обуви. Кроме того, производители и поставщики получили возможность промаркировать остатки продукции, которые можно будет продавать без временных ограничений. Коды на остатки до марта 2020 года предоставляются бесплатно. Затем они будут стоить 50 копеек за штуку.
С марта 2020 года, все товары без маркировки необходимо вывести из оборота. Но до 1 апреля можно будет промаркировать остатки обуви, заказанной до 1 марта, но полученной после этой даты.