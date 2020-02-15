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Обувщики заказали аномальное количество меток для маркировки

Производители и импортеры обуви с октября 2019 года заказали более 1,1 млрд меток для маркировки своей продукции, что минимум вдвое превышает официальные оценки рынка. Отчасти это может быть связано с желанием сделать запасы впрок
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С октября 2019 года, когда обувщики смогли получать коды для маркировки и наносить их на продукцию, которая уже произведена или завезена в Россию, но еще не поступила в розницу (остатки), компании заказали более 1 млрд меток. Об этом сообщил РБК замгендиректора оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) Реваз Юсупов. В частности, на вечер 14 февраля 2020 года, по информации ЦРПТ, были выпущены 1,127 млрд кодов для обуви.

Такие метки должны наноситься на каждую пару обуви — с марта 2020 года продажа немаркированной продукции запрещена. Количество уже выданных кодов в разы больше, чем официальный объем российского рынка обуви в натуральном выражении. По версии «РБК Исследования рынков», в 2018 году это были 460 млн пар, по итогам первого полугодия 2019 года объем рынка оценивался почти в 177 млн пар. Discovery Research Group дает более скромную оценку: 328,5 млн пар по итогам 2018 года, в 2019-м рынок мог снизиться на 6%.

Уже на промежуточном этапе можно говорить о том, что в результате обеления отрасль оказалась на 400% больше, чем считалось до внедрения маркировки, отмечают в ЦРПТ. Начиная с середины января происходит нагрузка на систему, за прошедшую неделю компании заказывали в среднем по 70 млн кодов в день, динамика ежедневно растет, рассказывает Юсупов.

Что важно знать про маркировку обуви

Эксперимент по введению маркировки, в котором приняли участие крупные российские игроки обувного рынка, прошел в 2018 году. Обязательная маркировка была введена постановлением правительства № 860 от 5 июля 2019 года.

С октября 2019 года началась добровольная маркировка обуви. Кроме того, производители и поставщики получили возможность промаркировать остатки продукции, которые можно будет продавать без временных ограничений. Коды на остатки до марта 2020 года предоставляются бесплатно. Затем они будут стоить 50 копеек за штуку.

С марта 2020 года, все товары без маркировки необходимо вывести из оборота. Но до 1 апреля можно будет промаркировать остатки обуви, заказанной до 1 марта, но полученной после этой даты.

Рынок станет более прозрачным, согласен исполнительный директор Discovery Research Group Илья Ломакин. Но, подчеркивает эксперт, масштаб обеления не достигнет трехлетнего объема продаж в России. В тени, по его оценке, около 20–25% рынка, в основном это самая дешевая обувь, а также полулегальные каналы продаж.

Источники РБК на обувном рынке убеждены, что большинство кодов были заказаны в целях экономии. «Сейчас коды бесплатные, поэтому многие такие игроки считают: мы возьмем про запас и будем клеить всю жизнь», — говорит один из собеседников РБК.

Подобные обсуждения можно встретить в социальных сетях в специальных отраслевых группах и пабликах. В частности в таком ключе обсуждают вопросы маркировки игроки, которые работают по ЕНВД. «Я знаю пустые компании, заказавшие миллионы кодов впрок», — написал один из участников такой группы в Facebook.

Делают ли запасы впрок крупнейшие обувные сети, что показала ранее введенная обязательная маркировка шуб и какова официальная статистика производства и импорта обуви —читайте в материале «РБК PRO».

Автор: Анна Левинская
При участии: Елена Сухорукова
Теги: обувь, маркировка
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