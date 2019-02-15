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Бизнес ,  
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Amazon отказался от штаб-квартиры за $2,5 млрд в Нью-Йорке из-за политики
В компании говорят, что приняли это решение из-за негативного отношения ряда местных законодателей. Теперь компания Джеффа Безоса будет искать другой город для штаб-квартиры
Фото: Joshua Lott / Bloomberg

Amazon в четверг сообщила о том, что не будет строить офис в Нью-Йорке, ориентировочная стоимость которого составляла порядка $2,5 млрд. В компании объяснили это решение негативным настроем некоторых местных депутатов.

«Некоторые политики ясно дали нам понять, что не хотят нашего присутствия в Нью-Йорке и не будут способствовать налаживанию сотрудничества Amazon с властями города, необходимого для завершения проекта», — говорится в заявлении, которое цитирует The Wall Street Journal.

Хотя в поддержку проекта выступали представляющие Демократическую партию губернатор Эндрю Куомо и мэр Билл ди Блазио, в городском совете и законодательном собрании штата были люди, которые называли проект Amazon «корпоративным иждивенчеством». Объясняется это сделкой, которую мэрия заключила с калифорнийской компанией. В соответствии с ней после постройки штаб-квартиры в районе Куинс Amazon обещала создать 25 тыс. рабочих мест. Город за это был готов предоставить налоговые льготы в размере около $3 млрд в течение следующих десяти лет.

Общество
Трамп пожелал удачи объявившему о разводе главе Amazon

В ноябре прошлого года член сената штата Нью-Йорк Майкл Джанарис и депутат городского совета Джимми Ван Брэймер выступили с совместным заявлением. Они полагали, что Amazon не следует разрешать строить штаб-квартиру, потому что компания недостаточно делает для мегаполиса. В частности, по их мнению, Amazon могла бы для начала вложиться в устаревшую транспортную инфраструктуру и тем самым «заслужить любовь города», указывало агентство Bloomberg.

Джанарис, развивая свою мысль, указал, что неправильно давать налоговые послабления одной из богатейших корпораций в мире в то время, как город пытается найти деньги на развитие метро, улучшение качества образования и здравоохранения.

Джанарис входит в комиссию по контролю за работой органов власти штата и обладает правом наложить вето на сделку с Amazon. 

Политика
Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиями

Между тем Amazon указывала, что сами жители Нью-Йорка не имеют ничего против того, чтобы сотрудники компании жили и работали в их городе. В соответствии с недавним опросом общественного мнения идею штаб-квартиры поддержали более 50% респондентов.

Теперь компания будет искать новое место для строительства штаб-квартиры. В Amazon при этом подчеркнули, что ситуация в Нью-Йорке никак не скажется на других инфраструктурных проектах: строительстве офиса в Вирджинии, операционного хаба в Нэшвилле (штат Теннесси) и увеличении комплекса в Сиэтле (штат Вашингтон). Однако, как отмечает издание Tennessean, там Amazon также может столкнуться с проблемами. Если в Вирджинии заксобранию штата удалось одобрить сделку, то в Нэшвилле часть политиков выступают против планов Безоса. Они указывают, что будущие финансовые выгоды от сооружения хаба не компенсируют рост цен на недвижимость и увеличение пробок в связи с приездом в город нескольких тысяч сотрудников Amazon. В начале недели возле мэрии Нэшвилла уже прошел митинг под общим лозунгом «Никакой помощи миллиардерам».

WSJ указывает, что решение об отказе от строительства центра в Нью-Йорке было принято основным руководством Amazon и лично Безосом. Последний в декабре—январе оказался связан с несколькими политическими скандалами. Сначала президент Дональд Трамп объяснил нападки на него в газете The Washington Post желанием Безоса (владельца издания) лоббировать свои интересы. Потом уже сам Безос назвал появление компрометирующих его фотографий в издании National Enquirer попыткой шантажа со стороны издателя Дэвида Пекера, считающегося союзником Трампа.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Amazon, Джефф Безос
Материалы по теме
Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиями
Политика
Amazon вновь стала самой дорогой компанией
Бизнес
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