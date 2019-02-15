Amazon отказался от штаб-квартиры за $2,5 млрд в Нью-Йорке из-за политики

В компании говорят, что приняли это решение из-за негативного отношения ряда местных законодателей. Теперь компания Джеффа Безоса будет искать другой город для штаб-квартиры

Фото: Joshua Lott / Bloomberg

Amazon в четверг сообщила о том, что не будет строить офис в Нью-Йорке, ориентировочная стоимость которого составляла порядка $2,5 млрд. В компании объяснили это решение негативным настроем некоторых местных депутатов.

«Некоторые политики ясно дали нам понять, что не хотят нашего присутствия в Нью-Йорке и не будут способствовать налаживанию сотрудничества Amazon с властями города, необходимого для завершения проекта», — говорится в заявлении, которое цитирует The Wall Street Journal.

Хотя в поддержку проекта выступали представляющие Демократическую партию губернатор Эндрю Куомо и мэр Билл ди Блазио, в городском совете и законодательном собрании штата были люди, которые называли проект Amazon «корпоративным иждивенчеством». Объясняется это сделкой, которую мэрия заключила с калифорнийской компанией. В соответствии с ней после постройки штаб-квартиры в районе Куинс Amazon обещала создать 25 тыс. рабочих мест. Город за это был готов предоставить налоговые льготы в размере около $3 млрд в течение следующих десяти лет.

В ноябре прошлого года член сената штата Нью-Йорк Майкл Джанарис и депутат городского совета Джимми Ван Брэймер выступили с совместным заявлением. Они полагали, что Amazon не следует разрешать строить штаб-квартиру, потому что компания недостаточно делает для мегаполиса. В частности, по их мнению, Amazon могла бы для начала вложиться в устаревшую транспортную инфраструктуру и тем самым «заслужить любовь города», указывало агентство Bloomberg.