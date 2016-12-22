Японский госбанк заявил о планах финансировать два проекта НОВАТЭКа

Японский банк JBIC готов профинансировать два проекта НОВАТЭКа на Ямале и на Камчатке при условии привлечения в них японских акционеров

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

О готовности профинансировать проекты НОВАТЭКа РБК на инвестиционном форуме в Сочи рассказал глава Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маеда. Так, по его словам, российская компания предложила банку выделить кредит на «Арктик СПГ».

Маеда объяснил, что в этом случае рассчитывает на то, что финансировать JBIC будет не только подрядчиков, но и предоставит финансирование японским инвесторам для вхождения в проект.

«Я надеюсь, в «Арктик СПГ» будут японские инвесторы. Это могут быть частные трейдинговые компании и энергетические компании, но окончательное решение они, конечно, примут сами. Мы только предложили им рассмотреть возможность инвестиций», — сказал Маеда, не назвав при этом, о каких компаниях идет речь.

Японский банкир также рассказал о полученном от НОВАТЭКа предложении профинансировать строительство газового хаба на Камчатке. Однако этот вопрос пока находится на предварительной стадии обсуждения.

«Если НОВАТЭК примет решение привлечь японских акционеров, мы поддержим проект», — заверил Маеда.

Ранее JBIC уже участвовал в финансировании проекта «Ямал СПГ» наряду с финансовыми организациями из Китая, Франции и Италии. Соглашение о привлечение банка к проекту было в декабре 2016 года подписано президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

JBIC на 100% принадлежит японскому правительству. Его задачей является развитие сотрудничества между Японией и другими государствами.