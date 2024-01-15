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В США суд признал нарушением затягивание разработки препарата от ВИЧ

Суд Калифорнии признал нарушением затягивание разработки нового препарата от ВИЧ
Решение суда о том, что компанию Gilead можно привлечь к ответственности из-за невыпуска нового препарата от ВИЧ, может стать проблемой для бизнеса, поскольку компаниям придется торопиться с выпуском продукта, пишет WSJ
Фото: GileadSciences / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: GileadSciences / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Апелляционный суд штата Калифорния постановил, что компании могут быть привлечены к ответственности за неспособность разработать более эффективный продукт, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о судебных исках порядка 24 тыс. пациентов в отношении Gilead Sciences из-за того, что компания не представила более безопасную версию препарата от ВИЧ, несмотря на существующие побочные эффекты выпущенного лекарства.

Препарат Gilead был одобрен управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в 2001 году. В 2004-м фирма решила остановить разработку нового препарата, объяснив это тем, что он недостаточно отличался от уже существующего лекарства.

Однако, как писала The New York Times, из внутренних документов компании, обнародованных в ходе судебного разбирательства, следовало, что Gilead разработала план по отсрочке выпуска нового препарата, чтобы максимизировать прибыль, даже несмотря на то, что у руководителей были основания полагать, что он может оказаться более безопасным для пациентов.

Как отмечает WSJ, истцы не утверждают, что препарат являлся дефектным, но настаивают, что Gilead следовало раньше запустить в производство альтернативное средство для борьбы с симптомами ВИЧ, которое вызывает меньше побочных эффектов со стороны костей и почек.

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Фото:Dmitry Kalinovsky / Shutterstock

Сама по себе медленная разработка продукта не является правонарушением, поскольку это не наносит прямого вреда, говорится в статье. Тем не менее, судья верховного суда Калифорнии в 2022 году постановил, что Gilead может быть привлечена к ответственности за халатность в связи с неспособностью разрабатывать более качественные продукты. Эту позицию занял и апелляционный суд штата.

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«Мы приходим к выводу, что юридическая обязанность производителя проявлять разумную осторожность может при соответствующих обстоятельствах выходить за рамки обязанности не продавать дефектный продукт», — написал помощник судьи Джереми Голдман в постановлении для коллегии из трех судей.

Суд подчеркнул, что его решение не создает «обязанности внедрять инновации» или «стремиться к созданию все более совершенных новых продуктов». Но как только компания начинает работать над новым и потенциально улучшенным продуктом, она может быть юридически обязана вывести его на рынок, невзирая на коммерческие или технологические барьеры.

Gilead заявила, что решение суда будет иметь «широкомасштабные негативные последствия во всех областях инноваций и производства». В частности, пишет WSJ, это создает ловушку для бизнеса: если компания поторопится с выпуском продукта, на нее могут подать в суд из-за дефектов. Однако если, по мнению какого-либо суда, разработка будет идти слишком долго, то в отношении фирмы могут появиться иски за медлительность.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Калифорния суд препарат ВИЧ
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