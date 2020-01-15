Лисин и Дюков выступят против идеи Минэнерго платить за резерв мощности

Позиция Минэнерго состоит в экономическом стимулировании отказа потребителей от неиспользуемой мощности для оптимизации инвестиционных и операционных затрат в электросетевом комплексе, сказал РБК представитель министерства. По его словам, следствием такого подхода станет снижение тарифной нагрузки на потребителей электроэнергии.

Ведомство предложило ввести плату за резерв сетевой мощности еще в 2014 году. Отдельные потребители не используют значительную часть мощности, поставленной по их заявкам, поэтому за содержание лишних объектов приходится платить всем пользователям сети, объясняли в министерстве. Плата за резерв должна была стимулировать перераспределение ненужных мощностей в пользу других предприятий, привести к сокращению инвестпрограммы «Россетей» и снижению тарифов. Но это предложение вызвало резкую критику потребителей и других ведомств, разногласия до сих пор не удалось снять.

Почему бизнес против инициативы Минэнерго

Бизнесменов не устраивают два условия в инициативе Минэнерго, которые они находят дискриминационными: это оплата резерва, который предприятия обязаны поддерживать в силу нормативных требований к надежности, и платеж за услуги по передаче электроэнергии, выработанной на объектах собственной генерации потребителей, сказали собеседники РБК. Если электроэнергия с таких объектов передается на заводы через внутренние сети предприятия, то почему потребители должны платить за резерв мощности «Россетям», объяснил один из источников. Дюков и Лисин планируют поднять вопрос об исключении этих положений из проекта постановления правительства.

Представитель РСПП также считает, что подобные платежи «дестимулируют развитие экологически эффективной генерации на основе вторичных газов в металлургии и попутного газа в нефтедобыче». «Предлагаемый механизм оплаты сетевой мощности — непроработанный и дискриминационный. Необходимо его отрабатывать в пилотных регионах, где есть проблемы», — отметил он. По его словам, дефицит сетевой мощности проявляется в основном в сетях низкого и среднего напряжения, а проект постановления об оплате резервируемой мощности необоснованно увеличит платежи промышленных предприятий, которые подключены на более высоких уровнях напряжения, где недостаток мощности возникает точечно и уже существуют механизмы решения этой проблемы.

Представитель «Сообщества потребителей энергии» назвал идею Минэнерго технически и экономически не обоснованной, поскольку в сети не существует обособленного резерва для каждого потребителя, потребление разных компаний в разное время суток обеспечивается одним и тем же оборудованием. «Присоединенная мощность потребителей примерно в полтора раза больше мощности сети, сети строят в два с половиной раза меньше мощности, чем «продают» по договорам о техническом присоединении. Никаких недополученных средств из-за недоиспользования мощности у сетей не возникает: все их расходы учтены в тарифах и регулярно оплачиваются», — утверждает он.

По оценкам ассоциации, введение платы за неиспользуемый резерв мощности приведет к росту обязательств предприятий перед «Россетями» с 44 млрд руб. до 342 млрд руб. в год. По оценке Минэкономразвития, которую привел представитель РСПП, дополнительные платежи для промышленных потребителей составят около 100 млрд руб. в год.

Представитель «Россетей» сказал РБК, что компания поддерживает предложение Минэнерго. Другие участники совещания у Козака, включая «Роснефть» и UC Rusal, отказались комментировать свои позиции по этой теме.