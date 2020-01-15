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Лисин и Дюков выступят против идеи Минэнерго платить за резерв мощности

Владелец НЛМК Владимир Лисин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков намерены выступить против идеи Минэнерго ввести для бизнеса плату за неиспользуемые энергомощности. Расходы промышленности из-за этого могут вырасти на ₽100 млрд
Владимир Лисин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков намерены выступить против инициативы Минэнерго ввести для промышленности плату за неиспользуемый резерв сетевой энергомощности. Этот вопрос будет рассматриваться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое пройдет в правительстве в среду, 15 января. Об этом РБК сообщили два источника, близких к участникам совещания.

Представитель Козака Илья Джус подтвердил РБК факт совещания, отказавшись комментировать его повестку. По данным собеседников РБК, в совещании помимо Лисина и Дюкова примут участие представители других крупных потребителей электроэнергии — «Роснефти», РЖД и UC Rusal, а также Минэнерго, Минпромторга, Минстроя, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (объединяет крупнейших промышленных потребителей) и «Деловой России».

Представители НЛМК и «Газпром нефти» отказались от комментариев.

Зачем нужна оплата неиспользуемого резерва

Минэнерго предлагает ввести с 1 июля 2020 года плату для потребителей за неиспользуемый резерв энергомощности. Согласно проекту постановления правительства, который подготовило ведомство (документ еще не согласован), все промышленные потребители электроэнергии должны будут платить электросетям за неиспользуемый резерв в случае, если они воспользовались менее чем 60% подключенной мощности.

Позиция Минэнерго состоит в экономическом стимулировании отказа потребителей от неиспользуемой мощности для оптимизации инвестиционных и операционных затрат в электросетевом комплексе, сказал РБК представитель министерства. По его словам, следствием такого подхода станет снижение тарифной нагрузки на потребителей электроэнергии.

Ведомство предложило ввести плату за резерв сетевой мощности еще в 2014 году. Отдельные потребители не используют значительную часть мощности, поставленной по их заявкам, поэтому за содержание лишних объектов приходится платить всем пользователям сети, объясняли в министерстве. Плата за резерв должна была стимулировать перераспределение ненужных мощностей в пользу других предприятий, привести к сокращению инвестпрограммы «Россетей» и снижению тарифов. Но это предложение вызвало резкую критику потребителей и других ведомств, разногласия до сих пор не удалось снять.

Почему бизнес против инициативы Минэнерго

Бизнесменов не устраивают два условия в инициативе Минэнерго, которые они находят дискриминационными: это оплата резерва, который предприятия обязаны поддерживать в силу нормативных требований к надежности, и платеж за услуги по передаче электроэнергии, выработанной на объектах собственной генерации потребителей, сказали собеседники РБК. Если электроэнергия с таких объектов передается на заводы через внутренние сети предприятия, то почему потребители должны платить за резерв мощности «Россетям», объяснил один из источников. Дюков и Лисин планируют поднять вопрос об исключении этих положений из проекта постановления правительства.

Представитель РСПП также считает, что подобные платежи «дестимулируют развитие экологически эффективной генерации на основе вторичных газов в металлургии и попутного газа в нефтедобыче». «Предлагаемый механизм оплаты сетевой мощности — непроработанный и дискриминационный. Необходимо его отрабатывать в пилотных регионах, где есть проблемы», — отметил он. По его словам, дефицит сетевой мощности проявляется в основном в сетях низкого и среднего напряжения, а проект постановления об оплате резервируемой мощности необоснованно увеличит платежи промышленных предприятий, которые подключены на более высоких уровнях напряжения, где недостаток мощности возникает точечно и уже существуют механизмы решения этой проблемы.

Представитель «Сообщества потребителей энергии» назвал идею Минэнерго технически и экономически не обоснованной, поскольку в сети не существует обособленного резерва для каждого потребителя, потребление разных компаний в разное время суток обеспечивается одним и тем же оборудованием. «Присоединенная мощность потребителей примерно в полтора раза больше мощности сети, сети строят в два с половиной раза меньше мощности, чем «продают» по договорам о техническом присоединении. Никаких недополученных средств из-за недоиспользования мощности у сетей не возникает: все их расходы учтены в тарифах и регулярно оплачиваются», — утверждает он.

По оценкам ассоциации, введение платы за неиспользуемый резерв мощности приведет к росту обязательств предприятий перед «Россетями» с 44 млрд руб. до 342 млрд руб. в год. По оценке Минэкономразвития, которую привел представитель РСПП, дополнительные платежи для промышленных потребителей составят около 100 млрд руб. в год.

Представитель «Россетей» сказал РБК, что компания поддерживает предложение Минэнерго. Другие участники совещания у Козака, включая «Роснефть» и UC Rusal, отказались комментировать свои позиции по этой теме.

Центры обработки данных тоже против

В конце 2019 года против инициативы Минэнерго выступили участники рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД). Они просили Минэнерго и Минсвязи освободить объекты информационной инфраструктуры, включая дата-центры, от необходимости оплачивать неиспользуемый резерв. По мнению главы Координационного совета по центрам обработки данных и облачным технологиям Дмитрия Бедердинова, необходимость покрывать расходы на оплату неиспользуемой и резервной мощности существенно увеличит траты компаний на электроэнергию. Это особенно критично для тех участников рынка ЦОД, которые находятся в процессе развития, еще не вышли на проектные уровни и имеют существенные зарезервированные мощности, уверен он. По его словам, в противном случае инициатива может привести к росту стоимости базовых услуг ЦОД на 50%, снижению инвестиционной привлекательности отрасли и невыполнению задач национальной программы «Цифровая экономика» в части ее раздела «Информационная инфраструктура».

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Минэнерго
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