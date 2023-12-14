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Бизнес ,  
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«Яндекс» временно удалил информацию о Домодедово из табло расписания

«Яндекс» удалил информацию о Домодедово из табло расписания для донастройки
«Яндекс» частично удалил данные по Домодедово из табло расписания своего сервиса после критики со стороны аэропорта. Компания пообещала улучшить работу алгоритмов.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Яндекс» после критики со стороны Домодедово временно и частично удалил информацию об аэропорте с табло расписания авиарейсов своего сервиса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе IT-компании.

«Данные по авиарейсам «Яндекс Расписания» получают от партнеров, в том числе напрямую от аэропортов. В текущий момент мы находимся в диалоге с партнерами из Домодедово по возможным улучшениям в работе алгоритма сервиса. В связи с этим, нами было принято решение временно убрать из табло расписаний информацию по этому аэропорту», сообщили в «Яндексе».

Там пояснили, что речь идет об агрегированном табло на главной странице сервиса, где представлены все аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). Вместе с этим, по состоянию на 16.30 мск из табло пропала информация и по другим аэропортам МАУ, убедился корреспондент РБК. В «Яндексе» отсутствие данных по другим аэропортам объяснили обновлениями сервиса.

При этом, как убедился корреспондент РБК, информация о задержках вылетов рейсов из Домодедово продолжает отображаться на другой странице «Яндекса» — применительно к конкретному аэропорту.

В Домодедово на время пропало электричество
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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

С утра в четверг 14 декабря в профильных медиа появилась информация о задержках вылетов рейсов из Внуково и Домодедо. Об этом сообщал портал tourdom.ru. «На 8,5 часа позже графика повез пассажиров в Ташкент борт Uzbekistan Airways: в 07:30 14 декабря вместо 23:00 13-го. На 4 часа отложен вылет в Шарджу самолета Air Arabia, на 3 — в Кутаиси Red Wings», — говорилось в сообщении.

Сервис «Яндекс Расписание» с утра фиксировал больше 40 задержек и отмен рейсов в московских авиаузлах. По данным его табло, в Домодедово было задержано 18 рейсов и 3 отменены.

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В 9:00 мск пресс-служба Домодедово опровергла задержки и отмены вылетов: «В настоящий момент в Московском аэропорту Домодедово отмен и задержек рейсов нет. Воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы. Просим обратить внимание, что информация о статусе рейсов на сервисе «Яндекс Расписания» не является корректной». Аэропорт обратился к сервису для исправления информации, сообщала его пресс-служба.

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Анастасия Львова
Яндекс аэропорт Домодедово
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Пространство выбора

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