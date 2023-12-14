«Яндекс» временно удалил информацию о Домодедово из табло расписания
«Яндекс» после критики со стороны Домодедово временно и частично удалил информацию об аэропорте с табло расписания авиарейсов своего сервиса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе IT-компании.
«Данные по авиарейсам «Яндекс Расписания» получают от партнеров, в том числе напрямую от аэропортов. В текущий момент мы находимся в диалоге с партнерами из Домодедово по возможным улучшениям в работе алгоритма сервиса. В связи с этим, нами было принято решение временно убрать из табло расписаний информацию по этому аэропорту», сообщили в «Яндексе».
Там пояснили, что речь идет об агрегированном табло на главной странице сервиса, где представлены все аэропорты Московского авиационного узла (МАУ). Вместе с этим, по состоянию на 16.30 мск из табло пропала информация и по другим аэропортам МАУ, убедился корреспондент РБК. В «Яндексе» отсутствие данных по другим аэропортам объяснили обновлениями сервиса.
При этом, как убедился корреспондент РБК, информация о задержках вылетов рейсов из Домодедово продолжает отображаться на другой странице «Яндекса» — применительно к конкретному аэропорту.
С утра в четверг 14 декабря в профильных медиа появилась информация о задержках вылетов рейсов из Внуково и Домодедо. Об этом сообщал портал tourdom.ru. «На 8,5 часа позже графика повез пассажиров в Ташкент борт Uzbekistan Airways: в 07:30 14 декабря вместо 23:00 13-го. На 4 часа отложен вылет в Шарджу самолета Air Arabia, на 3 — в Кутаиси Red Wings», — говорилось в сообщении.
Сервис «Яндекс Расписание» с утра фиксировал больше 40 задержек и отмен рейсов в московских авиаузлах. По данным его табло, в Домодедово было задержано 18 рейсов и 3 отменены.
В 9:00 мск пресс-служба Домодедово опровергла задержки и отмены вылетов: «В настоящий момент в Московском аэропорту Домодедово отмен и задержек рейсов нет. Воздушная гавань обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы. Просим обратить внимание, что информация о статусе рейсов на сервисе «Яндекс Расписания» не является корректной». Аэропорт обратился к сервису для исправления информации, сообщала его пресс-служба.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени