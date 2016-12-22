ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Скрыть баннеры
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,00 66,08 EUR Нал. 75,67 74,86 USD Бирж. 66,64 +0,40 EUR Бирж. 75,21 -0,02 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3362,40 -152,90 IMOEX 2359,99 -0,78% RTSI 1115,86 -1,19% Brent 61,08 +1,28% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
Церемония вручения Премии РБК 2018. Как это было
Лента новостей
«Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства 15:49, Политика Минобороны назвало «дилетантским» заявление посла США о Ту-160 15:40, Политика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 15:31, РБК и Barilla Парламент Косово утвердил создание армии 15:18, Политика «Газпром» сообщил о первой за 10 лет поставке импортного СПГ в Россию 15:14, Экономика Mazda отзовет в России более 2,8 тыс. автомобилей 15:09, Бизнес Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 15:05, РБК и ГТЛК Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы 15:01, Финансы Медведев утвердил новую ТОР в Ивановской области 14:59, Бизнес Лавров заявил о применении «своеобразных пыток» к Бутиной в США 14:57, Политика Возможность острова: как устроен курс выживания на Мальдивах 14:46, Стиль Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 14:43, РБК и Huawei Михалков, Путин и Загитова: кого россияне считают людьми года 14:42, Фотогалерея  Что мешает прорывному развитию «Интернета вещей» в России 14:40, PRO Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа 14:40, Политика Точный прогноз на Ethereum, на XRP — нет: как работают сигналы экспертов 14:38, Крипто Как стереотипы руководителей угрожают промышленной безопасности 14:35, РБК и «Лаборатория Касперского» Церемония вручения Премии РБК 2018. Как это было 14:34, Бизнес  Социологи определили главное событие и человека 2018 года 14:33, Общество Правозащитники заявили о взыскании с МВД 30 тыс. руб. за пытки в полиции 14:23, Общество Зачем художник Олафур Элиассон установил в Лондоне многотонные глыбы льда 14:21, Стиль Дэвид Шварц из Ripple назвал условие для массового внедрения криптовалют 14:15, Крипто Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 14:13, РБК и Volkswagen МВД решило закупить 800 автозаков на 2,4 млрд руб. 14:13, Общество В США предъявили обвинения бывшему замглавы «Военторга» 14:08, Политика Рубль отыграл часть потерь на фоне решения ЦБ о повышении ставки 14:00, Финансы «Яндекс» объяснил ошибку с появлением даты смерти Порошенко в поиске 13:54, Политика ЦБ повысил ключевую ставку: что будет с ипотекой в 2019 году 13:54, Недвижимость
Церемония вручения Премии РБК 2018. Как это было
Премия РБК, 14:34
0
Церемония вручения Премии РБК 2018. Как это было
10 декабря в Москве в пятый раз вручили Премию РБК в шести номинациях. Всего в шорт-лист вошли 23 финалиста. Как прошла церемония — смотрите на РБК
01:02 Вступительное слово Григория Березкина
05:45 Интермедия «25 лет назад»
14:07 Номинация «Предприниматель»
20:47 Номинация «Инвестор»
29:34 Интермедия «20 лет назад»
34:08 Номинация «Менеджер»
41:22 Номинация «Менеджер в социальной сфере»
52:13 Интермедия «10 лет назад»
56:08 Номинация «Стартапер»
01:02:34 Номинация «Визионер»
01:10:59 Финальная речь Николая Молибога
Видео: Телеканал РБК
Теги: Премия РБК , номинация , Бизнес , церемония , Wildberries , Grishin Robotics , Mail.Ru Group , стартап , социальная сфера ...
Премия РБК 2018: О главной награде за достижения российского бизнеса
Главное
Сбербанк запустит SberX для развития своей экосистемы Финансы
ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год Финансы
В США предъявили обвинения бывшему замглавы «Военторга» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter