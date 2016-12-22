Церемония вручения Премии РБК 2018. Как это было
Премия РБК, 14:34
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Церемония вручения Премии РБК 2018. Как это было
10 декабря в Москве в пятый раз вручили Премию РБК в шести номинациях. Всего в шорт-лист вошли 23 финалиста. Как прошла церемония — смотрите на РБК
01:02 Вступительное слово Григория Березкина
05:45 Интермедия «25 лет назад»
14:07 Номинация «Предприниматель»
20:47 Номинация «Инвестор»
29:34 Интермедия «20 лет назад»
34:08 Номинация «Менеджер»
41:22 Номинация «Менеджер в социальной сфере»
52:13 Интермедия «10 лет назад»
56:08 Номинация «Стартапер»
01:02:34 Номинация «Визионер»
01:10:59 Финальная речь Николая Молибога