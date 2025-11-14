 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Бизнес⁠,
0

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

«Ромир»: только Галицкий обогнал Дурова среди бизнесменов в лидерах мнений
Россияне стали сильно меньше доверять певцу SHAMAN и певице Валерии, а лидерами мнений остались Соловьев, Михалков и Малахов. В рейтинге не учитывались россияне, признанные иноагентами
Сергей Галицкий
Сергей Галицкий (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Бизнесмен Сергей Галицкий обогнал основателя Telegram Павла Дурова в рейтинге лидером мнений, которым доверяют россияне, составленном «Ромиром» (есть у РБК).

Галицкий находится на 62-м месте, а Дуров на 80-м.

Пятерка лидеров рейтинга с лета не изменилась, они расположились в таком порядке: тележурналист Владимир Соловьев, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Андрей Малахов, актер Константин Хабенский, шоумен Павел Воля.

Значительнее остальных позиции утратили Алла Перфилова (Валерия), потерявшая 35 позиций и опустившаяся до 75 строчки, актриса Юлия Меньшова, снизившаяся на 36 позиций до 74 места, телеведущая Ксения Бородина (минус 21 позиция, 42 место), журналист Артем Шейнин (минус 27 позиций, 51-место), певец Ярослав Дронов (SHAMAN, минус 15 позиций до 29 места), артист балета Николай Цискаридзе (минус 17 строчек до 37 места).

Небольшое снижение доверия исследователи отметили к актеру Владимиру Машкову (минус 6 позиций, 18 место), телеведущему Дмитрию Киселеву (минус 10 позиций, 32 место) и певице Алле Пугачевой (минус 5 позиций, 35 место).

Исследование лидеров мнений проводит «Ромир» каждый квартал на базе Лонгитюдной системы, объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. респондентов со всей территории России. В опросе приняли участие россияне старше 14 лет, они ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». По результатам замера составлен рейтинг доверия публичным личностям России (за исключением иностранных агентов).

ВЦИОМ узнал отношение россиян к ограничению доступа к мессенджерам
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Иван Ткачёв
Павел Дуров Сергей Галицкий Владимир Соловьев Никита Михалков Андрей Малахов Константин Хабенский Павел Воля Shaman Ромир рейтинг доверия Опрос ...
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Сергей Галицкий фото
Сергей Галицкий
предприниматель
14 августа 1967 года
Константин Хабенский фото
Константин Хабенский
актер, режиссер
11 января 1972 года
(Валерия Перфилова) Валерия фото
(Валерия Перфилова) Валерия
певица
17 апреля 1968 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Опрос показал связь между любовью к родному городу и уровнем счастья
Общество
Во Франции с Дурова сняли ограничения на перемещения
Бизнес
Австралийский миллиардер рассказал о трех целях после увольнения
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска Политика, 05:07
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян Бизнес, 05:00
NYT узнала о подготовке США тарифов для сдерживания роста цен на продукты Политика, 04:56
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
До 11 возросло число аэропортов, временно прекративших полеты Политика, 04:47
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России Политика, 04:30
На Крымском мосту временно перекрыли движение Политика, 04:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роспотребнадзор начал проверку в школе, где в хлебе нашли личинки Общество, 04:00
Минобороны сообщило о работе северокорейских саперов в Курской области Политика, 03:45
Депутаты предложили обязать маркировать созданные ИИ видео Общество, 03:33
При атаке дронов на Новороссийск пострадал один человек Политика, 03:21
Пятеро россиян пострадали при аварии в Египте Свое дело, 02:41
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона Политика, 02:37
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31