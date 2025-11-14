«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

Россияне стали сильно меньше доверять певцу SHAMAN и певице Валерии, а лидерами мнений остались Соловьев, Михалков и Малахов. В рейтинге не учитывались россияне, признанные иноагентами

Сергей Галицкий (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Бизнесмен Сергей Галицкий обогнал основателя Telegram Павла Дурова в рейтинге лидером мнений, которым доверяют россияне, составленном «Ромиром» (есть у РБК).

Галицкий находится на 62-м месте, а Дуров на 80-м.

Пятерка лидеров рейтинга с лета не изменилась, они расположились в таком порядке: тележурналист Владимир Соловьев, кинорежиссер Никита Михалков, телеведущий Андрей Малахов, актер Константин Хабенский, шоумен Павел Воля.

Значительнее остальных позиции утратили Алла Перфилова (Валерия), потерявшая 35 позиций и опустившаяся до 75 строчки, актриса Юлия Меньшова, снизившаяся на 36 позиций до 74 места, телеведущая Ксения Бородина (минус 21 позиция, 42 место), журналист Артем Шейнин (минус 27 позиций, 51-место), певец Ярослав Дронов (SHAMAN, минус 15 позиций до 29 места), артист балета Николай Цискаридзе (минус 17 строчек до 37 места).

Небольшое снижение доверия исследователи отметили к актеру Владимиру Машкову (минус 6 позиций, 18 место), телеведущему Дмитрию Киселеву (минус 10 позиций, 32 место) и певице Алле Пугачевой (минус 5 позиций, 35 место).

Исследование лидеров мнений проводит «Ромир» каждый квартал на базе Лонгитюдной системы, объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. респондентов со всей территории России. В опросе приняли участие россияне старше 14 лет, они ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего». По результатам замера составлен рейтинг доверия публичным личностям России (за исключением иностранных агентов).