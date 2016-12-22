СМИ узнали о миллиардных претензиях налоговиков к табачным компаниям

Налоговые органы заподозрили табачные компании в занижении платежей в бюджет с помощью ставшей традиционной схемы продаж, узнали «Ведомости». Суммы претензий могут достигать десятков миллиардов рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Обычная схема работы табачных компаний в России, при которой они реализуют продукцию аффилированным с ними дистрибьюторам, вызывала подозрение Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет газета «Ведомости». В результате проверок производителям сигарет могут быть доначислены налоги на десятки миллиардов рублей.

Об этом изданию рассказали сотрудник и топ-менеджер двух разных табачных компаний и федеральный чиновник.

По словам собеседников газеты, налоговики заподозрили, что наращивание продаж аффилированным компаниям в ноябре-декабре позволило некоторым компаниям зафиксировать ставки акциза до их повышения с Нового года и уменьшить налоговую нагрузку.

Налоговики провели проверки уже двух производителей — Imperial Tobacco и Погарской сигаретно-сигарной фабрики, их дополнительные налоги могут превысить 10 млрд руб., узнало издание.

Сотрудник еще одного крупного табачного производителя рассказал, что в отношении его компании также готовится проверка, а претензии налоговиков могут достигнуть десятков миллиардов рублей.

Представитель Imperial Tobacco рассказал газете, что Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 3 проверила два предприятия компании за 2014–2016 годы и доначислила им акцизов, НДС, пени и штрафы на £132 млн (около 11,5 млрд руб.). По его словам, если такая же проверка пройдет за 2017 год, то претензии к компании могут достигнуть 6,4 млрд руб.

​Погарская сигаретно-сигарная фабрика пытается в Арбитражном суде Брянской области оспорить решение налоговиков, которые доначислили налогов, пеней и штрафов на 811,4 млн руб. Как пояснил источник, близкий к руководству компании, главная претензия — создание запасов в IV квартале и производство в больших объемах, чем в среднем за месяц.

Минфин в 2016 году предложил обложить дополнительным налогом табачные компании, которые запасают продукцию на складах в конце года перед очередным повышением акцизов. Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов пояснил тогда, что поправки в НК нужны для того, чтобы табачные производители прекратили заниматься налоговой оптимизацией. «В четвертом квартале года перед ожидаемой с первого квартала следующего года плановой индексацией ставок акциза они резко наращивают производство и в дальнейшем весь первый квартал распродают указанную продукцию уже с оптовых складов, снижая производство подакцизной продукции», — пояснил тогда Сазанов.

Как ранее выяснили эксперты аналитической компании Nielsen, сигареты стали самой крупной категорией товаров массового спроса (FMCG) в 2017 году. При исследовании фактических продаж более 200 категорий товаров FMCG в России, доля сигарет составила 14,4% в денежном выражении. В пятерке самых крупных по объему выручки товарных категорий оказались также пиво (8,7%), водка (6,3%), пастеризованное молоко (2,5%) и растворимый кофе — 2,2%. При этом 2,8% от выручки всех товаров исследуемых категорий пришлось на долю одного табачного бренда — сигарет Winston.