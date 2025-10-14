 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Минтранс прокомментировал идею о зеленых отчетах для авиакомпаний

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Минтрансе сказали РБК, что на данный момент совместно с Минэком разрабатывают методы мониторинга потребления авиатоплива и определяют отраслевые меры по ограничению выбросов.

В министерстве пояснили, что вести мониторинг объемов потребления топлива и формировать отчеты о выбросах обязаны будут авиакомпании, ежегодные выбросы которых на международных рейсах превышают 10 тыс. т углекислого газа.

Расчет обязательств каждой авиакомпании в рамках CORSIA будет определяться ее долей в общем объеме выбросов российского авиасектора. «При превышении установленного лимита перевозчик будет обязан компенсировать избыточные выбросы. Компенсация будет вестись путем приобретения углеродных единиц, одобренных ICAO. Второй вариант — использование низкоуглеродного топлива, что позволит снизить долю компании в общих выбросах и, соответственно, ее расходы на компенсации», — отметили в ведомстве.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 13 октября опубликован законопроект Минэкономразвития (отвечает за климатическую политику), который устанавливает отраслевые меры регулирования гражданской авиации для участия в CORSIA — Системе компенсации сокращения выбросов углекислого газа для международной авиации. Правила CORSIA станут обязательными для российских авиакомпаний с 2027 года. Законопроект Минэка содержит поправки в Воздушный кодекс России и федеральный закон № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов».

Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский
авиация топливо ICAO Минтранс Минэкономразвития регулирование
