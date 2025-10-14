Авиакомпании обяжут отчитываться о выбросах CO2 на международных рейсах

Власти с 2026 года обяжут авиакомпании вести мониторинг выбросов CO2 и предоставлять отчеты в Минэк. Минтранс, в свою очередь, разработает методы этого мониторинга. Будут также созданы правила аккредитации сторонних верификаторов

Правительство планирует в 2026 году обязать российские авиакомпании мониторить объемы потребления топлива на международных рейсах, предоставлять отчеты о выбросах углекислого газа и внедрять меры по компенсации эмиссии. Соответствующие поправки Минэкономразвития в Воздушный кодекс России и в федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» могут вступить в силу уже с 1 сентября следующего года, говорится в тексте соответствующего законопроекта, с которым ознакомился РБК. Новые правила необходимы для участия России в системе сокращения выбросов углекислого газа CORSIA (Carbon offsetting and reduction scheme for international Aviation), внедряемой Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Максим Колесников, первый замминистра экономического развития, пояснил РБК, что без адаптации правил системы CORSIA в России авиакомпании могут столкнуться с «дополнительными ограничениями». «Для участия в CORSIA вносятся изменения в 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» и в Воздушный кодекс. Потребуется расширить государственный учет выбросов парниковых газов. Дополнительно нужно создать систему аккредитации верификаторов для отчетности авиакомпаний и уточнить требования к национальным климатическим проектам», — отметил он.

Что такое CORSIA Схема CORSIA была утверждена в 2016 году Международной организацией гражданской авиации (ICAO, ИКАО). Это свод глобальных рыночных мер, направленных на сокращение выбросов СО2, основными из которых являются: покупка углеродных единиц (УЕ) для покрытия выбросов сверх базового уровня; использование топлива, отвечающего критериям устойчивости CORSIA (CORSIA Eligible Fuels — CEF). CORSIA водится в три этапа: экспериментальный этап затрагивал 2021-2023 годы, первый (необязательный для всех членов ICAO) идет с 2024 по 2026 год. С 2027 года начнется второй этап внедрения системы, который распространится на большую часть стран-членов ICAO (занимают более 90% от всех выбросов, включая Россию), кроме малых островных развивающихся государств и развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Для российской авиационной отрасли это означает, что с 2027 года начнется обязательный учет выбросов CO2. Базовый уровень выбросов, от которого ведется расчет эмиссии страны-участника в конкретном году с 2027-го, определен как 85% от уровня выбросов 2019 года. Выплачивать штрафы за превышение базового уровня авиакомпании начнут с 2031 года, говорится в пояснительной записке Минэкономразвития.

Законопроект расширит действие закона «О выбросах парниковых газов», который обязывает вести мониторинг компании, чья эмиссия превышает 50 тыс. тонн углекислого газа в год. Закон в текущей версии не ограничивает эмиссию этих компаний. Поправки Минэкономразвития позволят ввести отраслевое регулирование, в частности для авиаперевозок: CORSIA распространяет требования на авиакомпании, выбрасывающие ежегодно более 10 тыс. тонн углекислого газа. Также система накладывает на перевозчиков дополнительные обязательства по утверждению планов мониторинга топлива, независимой оценке отчетов эксплуатантов о выбросах парниковых газов и по компенсации выбросов CO2.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что авиакомпании обязаны будут формировать отчеты об эмиссии углекислого газа и подавать их в Минэкономразвития, отвечающего за климатическую политику в стране. При этом методы мониторинга потребления топлива и правила формирования планов потребления определит Минтранс, который также определит отраслевые меры по ограничению выбросов парниковых газов.

Отчеты авиакомпаний должны будут пройти независимую оценку аккредитованной организацией-верификатором, говорится в законопроекте. Порядок и правила этой аккредитации определит правительство России.

В законопроекте также говорится, что данные требования не распространяются на рейсы с гуманитарными, медицинскими, противопожарными целями, а также выполняемые для обеспечения обороны и безопасности государства. То есть требования затронут только перевозки пассажиров компаниями гражданской авиации на международных маршрутах.

При этом предполагается сложная система расчета, при которой измеряется общий объем эмиссии авиасектора страны за последние три года. Каждая авиакомпания имеет свою долю в этом объеме, доля может снизиться, если компания применяет на международных рейсах низкоуглеродное топливо. Соответственно потребление такого топлива позволит снизить расходы перевозчика на компенсации, в случае превышения эмиссии к базовому уровню.

РБК рассказывал, что, по расчетам российского подразделения международной компании Earthood, новые требования обойдутся российским перевозчикам в 2027-2035 годах в сумму от 61 до 258 млрд руб. Эти средства будут направлены на закупку экологичного, но более дорогого авиационного топлива, и на штрафы за превышение лимитов по эмиссии. При этом устойчивое SAF-топливо в России сегодня не производят.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что правила CORSIA выгодны производителям самолетов нового поколения из-за сниженного уровня выбросов CO2. Он указывает, что сегодня выбросы большей части российских компаний ниже уровня 2019 года. При этом в случае превышения лимита и необходимости платить штрафы эксплуатанты переложат эти расходы на пассажиров, как единственных потребителей услуг. Эксперт добавил, что за последние годы средний тариф на авиаперевозки в Европе вырос на 20-30% из–за общей инфляции. На цены в том числе повлияло внедрение CORSIA — часть европейских перевозчиков, например Air Baltic и Wizz Air, уже применяют стандарты этой системы.

РБК направил запросы в Минтранс и авиакомпании.