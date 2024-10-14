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Бизнес ,  
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Где россияне стали больше тратить в ресторанах этим летом. Инфографика

Санкт-Петербург оказался лидером по росту трат россиян в ресторанах летом

Лидером по росту среднего чека в ресторанах и барах этим летом из российских городов стал Санкт-Петербург. Это следует из предоставленных РБК данных аналитического ресурса «Чек Индекс» крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (учитывает чеки более чем с 1,1 млн онлайн-касс).

В Петербурге средний чек за лето год к году вырос на 24%. При этом число покупок там упало на 4%. На втором месте — Воронеж с ростом чека на 16% (падение числа покупок на 3%). Замыкает тройку Красноярск — 15% роста чека (рост числа покупок на 4%).

При этом в Петербурге средний чек составил 6,9 тыс. руб., в Челябинске — 4,8 тыс. руб., в Москве — 4 тыс. руб.

Сколько россияне тратили в ресторанах этим летом
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

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Анна Захарова Анна Захарова, Светлана Прохорова
рестораны бары россияне траты лето Москва Санкт-Петербург
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