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Козак предложил запретить «Транснефти» прием нефти с частных терминалов
Правительство предложило принимать нефть в магистральные трубопроводы только с терминалов, которые принадлежат «Транснефти» или нефтедобывающим компаниям. Нефтепровод «Дружба», считает следствие, загрязнили через частный терминал
Транснефть TRNFP ₽153 350 +0,1% Купить
Дмитрий Козак (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Контроль качества нефти в магистральных трубопроводах должен быть полностью возложен на «Транснефть» — предложения на этот счет Минэнерго должно подготовить до 1 ноября совместно с Федеральной антимонопольной службой, заинтересованными органами исполнительной власти и организациями и представить в правительство. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания в правительстве по качеству нефти, которое прошло 3 октября под руководством вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК) с участием трубопроводной монополии и нефтяных компаний. Текст протокола опубликован на сайте правительства.

«Возложить на «Транснефть» ответственность за качественные показатели нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также на «выходе» из нее с компенсацией убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям», — указано в документе. Грузополучатели — нефтяные компании будут праве отказаться от приема на «выходе» нефти, не соответствующей установленным требованиям по ее качеству, говорится в протоколе.

Минэнерго с заинтересованными ведомствами также должно подготовить предложения «по установлению запрета» на прием нефти в систему магистральных нефтепроводов с частных приемо-сдаточных пунктов и терминалов, не принадлежащих «Транснефти» или нефтедобывающим компаниям. В протоколе предлагается ввести запрет и на прием нефти, смешанной с продуктами нефтепереработки.

Ранее крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» предлагала привлечь независимых экспертов, которые ежедневно проверяли бы качество нефти в трубопроводах «Транснефти». В свою очередь, «Транснефть» выступала за переход под ее контроль всех приемо-сдаточных пунктов, через которые поступает нефть, а также введение единой сертификации лабораторий, которые следят за качеством нефти. В августе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Козаку выслушать позиции «Транснефти» и «Роснефти» по приемным пунктам нефти и сформулировать их для рассмотрения главой правительства.

Споры по поводу контроля за качеством нефти начались после того, как в апреле 2019 года Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает нефть, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений. Загрязнение магистрального экспортного трубопровода привело к сбоям в отгрузке нефти потребителям, часть стран — импортеров российского сырья прекратили его принимать. После этого президент Владимир Путин заявил, что имиджу российской нефти был нанесен ущерб.

По версии Следственного комитета, загрязнение «Дружбы» произошло из-за частного терминала «Нефтеперевалка» в Самарской области. В отношении его топ-менеджеров и владельцев, а также экс-сотрудников «дочки» «Транснефти» «Транснефть-Дружба» возбуждено уголовное дело.

Сейчас и так большинство приемо-сдаточных пунктов нефти принадлежит «Транснефти» или нефтяным компаниям, сказал РБК собеседник в сфере транспортировки нефти. По сути, единственным частным владельцем пункта приема нефти, не связанным с нефтяными компаниями, была «Нефтеперевалка», добавил он. Поэтому этот запрет не вызовет каких-то проблем с приемом нефти в систему магистральных трубопроводов, а коснется только запрета на работу с терминалом «Нефтеперевалки», отметил собеседник РБК.

Представитель «Транснефти» отказался комментировать итоги совещания в правительстве.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Транснефть», нефтепроводы, Дмитрий Козак
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