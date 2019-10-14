Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива

Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) China National Chemical Engineering №7 Construction Company Limited построит недалеко от берега Финского залива газоперерабатывающий завод, сообщает «Синьхуа».
Бюджет проекта составляет $13,3 млрд (€12 млрд), строительство планируется завершить за пять лет. Соответствующее соглашение было подписано с Балтийским химическим комплексом («дочка» «РусГазДобычи»).
В заявлении CNCEC говорится, что она намерена осваивать российский рынок и сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях.
Близкий к одному из участников проекта источник сообщил РБК, что 11 октября Дай Хеген, секретарь и председатель комитета CNCEC, и Константин Махов, генеральный директор «РусГазДобычи», подписали генеральный контракт на проект российского Балтийского химического комплекса (БКК) FEED+EPC с контрактной стоимостью около €12 млрд. Он пояснил, что впервые деньги на этот проект были получены от ВЭБа и Газпромбанка, но общий объем финансирования и инвесторы пока не определены.