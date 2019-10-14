Экс-партнер Ротенберга построит с Китаем завод у Финского залива

«РусГазДобыча» является владельцем 50% компании — оператора проекта строительства газоперерабатывающего и СПГ-завода «РусХимАльянс» и 100% Балтийского химического комплекса (оператор газохимического комплекса). По данным СПАРК, 100% «РусГазДобычи» принадлежит Национальной газовой группе, которую в августе 2016 года создали бизнесмен Аркадий Ротенберг (у него был 51%) и председатель совета директоров СМП Банка Артем Оболенский (49%), СМП Банк подконтролен Ротенбергу. Затем Ротенберг передал контроль в компании Оболенскому, а с 5 апреля 2019 года у банкира осталось 75,5% группы, еще 24,5% получил закрытый комбинированный ПИФ «Газпромбанк портфельные инвестиции».

«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова и «дочка» CNCEC подписали соглашение об основных условиях сотрудничества в проекте Пайяха, объявили стороны на Петербургском международном финансовом форуме 6 июня. «В документе закреплены принципы совместной деятельности сторон (Нефтегазхолдинг и China National Chemical Engineering No.7) по развитию инвестиционного проекта», — говорится в сообщении «Нефтегазхолдинга».

В конце августа стало известно, что набсовет ВЭБа одобрил предоставление бридж-кредита на сумму до 111 млрд руб. на строительство промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. По данным РБК, «Газпром» на первом этапе предоставит 38 млрд руб. Таким образом, на начальном этапе проект получит 149 млрд руб.

Общая потребность в финансировании промышленного кластера в Усть-Луге, включающего мощности по переработке 45 млрд куб. м газа и производству 13 млн т сжиженного природного газа в год (СПГ) и до 3 млн т различных марок полиэтилена, оценивается в 2,388 трлн руб.