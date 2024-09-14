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Эксклюзив

Власти согласовали новый порядок закупок жизненно важных лекарств

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Эксклюзивы РБК
Министерство финансов доработало правила предоставления преимущества российским препаратам на госзакупках, которые вступят в силу с 2025 года. Сначала механизм «второй лишний» распространят на жизненно важные лекарства
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Министерство финансов внесло изменения в проект постановления, который в том числе устанавливает порядок предоставления преимущества российским производителям лекарственных препаратов перед иностранными на госторгах. РБК ознакомился с документом, подлинность которого подтвердили несколько источников на фармрынке.

В пресс-службе Министерства финансов сообщили РБК, что в настоящее время проект постановления проходит согласование с заинтересованными федеральным органами исполнительной власти, в том числе Минпромторгом и Минздравом. «Позиции профильных ведомств будут учтены при подготовке данного проекта к внесению в установленном порядке в правительство России», — сказали в министерстве.

В четверг Минпромторг провел встречу с представителям фармацевтических производителей, чтобы обсудить возможные изменения. Речь идет так называемом механизме «второй лишний», согласно которому, если на торги заявляется хотя бы один поставщик препарата, который производится в России или странах ЕАЭС по полному циклу, начиная с синтеза субстанции (сырья для лекарств), то остальные заявки отклоняются автоматически. Такое правило должно мотивировать производителей углублять локализацию препаратов в России, вместо того, чтобы использовать зарубежное сырье, считают регуляторы.

Документ, разработанный Минфином, прошел общественное обсуждение, в ходе которого представители пациентских сообществ и фармпроизводители попросили его доработать. Предыдущая редакция не уточняла, при закупке какого перечня препаратов будет предоставляться преимущество. Применение его к закупкам всех лекарств может привести к дефициту и удорожанию, заявляли пациентские организации и производители.

Союз пациентов увидел риск в новых правилах закупок российских лекарств
Общество
Фото:Михаил Синицын / ТАСС

Как будет работать механизм

Согласован порядок, по которому с 2025 года «второй лишний» будут применять при закупке препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), как и предлагал Минпромторг.

В этом случае механизм будет давать преимущество отечественным препаратам, даже если они не локализованы в России до стадии синтеза молекулы действующего вещества, но конкурируют с иностранными заявками. То есть, если на закупки препарата перечня ЖНВЛП заявится один препарат, который производится в России или ЕАЭС начиная со стадии готовой лекарственной формы, и такой препарат будет соответствовать требованиям закупки, то все иностранные заявки будут отклонены.

Если на закупку заявятся несколько российских поставщиков, то препарат локализованный в России и ЕАЭС по полному циклу (включая производство фармацевтической субстанции) будет иметь ценовое преимущество в 15%.

Применять «второй лишний» при закупке препаратов из перечня стратегически значимых лекарств (СЗЛС) будут с 1 июля 2025 года, следует из документа. Хотя участники совещания в Минпромторге сообщали, что такой порядок планировали внедрить не позднее 2026 года, в документе обозначен более ранний срок.

Подключить к преференции препараты СЗЛС планируют после запуска системы прослеживаемости лекарств, которая позволит подтвердить российское происхождение субстанции. Сейчас проходит эксперимент по ее апробации, который должен завершиться к концу года.

Президент компании-производителя фармсубстанции «Активный компонент» Александр Семенов позитивно оценил согласованные изменения. Однако, отметил он в разговоре с РБК, необходимо согласовать итоговые критерии формирования перечня стратегически значимых лекарств.

На совещании в Минпромторге также предложили ввести особые правила для препаратов, которые будут включаться в перечень стратегически значимых лекарств впервые, сообщили РБК участники встречи. Так, если при пересмотре состава перечня в него включат новый препарат, то «второй лишний» при его закупке смогут применять только через два года. Это позволит производителям лекарственного средства принять решение о дальнейшей локализации и подготовить необходимые процессы, объясняют участники рынка.

«Мы говорим про «второй лишний» с 2020 года, за это время многие компании, которые понимали, что такая преференция неизбежна, уже сделали большие инвестиции в производство фармсубстанций, в том числе и наша компания», — отметил Семенов. По его мнению, если такая мера все же необходима, то, можно сократить ее до одного года.

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Госзакупки лекарства Минпромторг Минфин фармацевтика фармакологический рынок жизненно важные лекарства
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