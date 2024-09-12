Минпром предложил принцип «второй лишний» для жизненно важных лекарств

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Министерство промышленности и торговли считает, что механизм «второй лишний» должен распространяться на жизненно необходимые и важнейшие препараты (перечень ЖНВЛП), а лекарственные средства из этого списка, произведенные по полному циклу на территории ЕАЭС, должны иметь ценовое преимущество, сообщили РБК в министерстве. В такой перечень входят препараты, которые получают льготники, цены на них фиксируются государством.

«Такой подход позволит сохранить преемственность мер поддержки при расширении фактического круга «пользователей» такого механизма и будет являться стимулом для разработки новых лекарственных препаратов, производство которых в настоящее время может не осуществляться на территории ЕАЭС», — указали в министерстве.

Министерство финансов разработало постановление правительства, которое устанавливает порядок предоставления преимущества в том числе при закупке лекарственных средств. Документ помимо прочего регламентирует порядок применения так называемого механизма «второй лишний», согласно которому если на торги будет выставлена хоть одна заявка с препаратом, полностью произведенным в России или ЕАЭС, то остальные препараты будут приравниваться к иностранным и отклоняться.

Пациентские организации и производители увидели риски в запуске механизма по редакции, которую подготовил Минфин.

Предполагалось, что «второй лишний» распространят на перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), но в проекте Минфина этого уточнения нет.

По мнению участников рынка, это может создать искусственную монополию для производителей определенных лекарств, а впоследствии привести к дефициту и удорожанию закупок.

Распространить действие механизма на перечень СЗЛС будет возможно только после апробации системы прослеживаемости фармацевтических субстанций, указали в Минпромторге. Предполагается, что в рамках такой системы отечественные субстанции (сырье для производства лекарств) будут иметь маркировку, которая подтвердит их российское происхождение. Сейчас проходит эксперимент по использованию этой системы, который должен завершиться до конца года.

«Редакция проекта постановления, разработанная Минфином России, обсуждается в рамках межведомственного взаимодействия. При этом Минпромторг направил в адрес профильных ассоциаций приглашение на совещание по вопросу обсуждения проекта постановления», — сообщили в министерстве.