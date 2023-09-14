Грузовая авиакомпания из топ-10 после санкций перешла на советские Ан-12

Грузовой авиаперевозчик «Атран» (входит в «Волга-Днепр») возобновил полеты на Ан-12. Пока в парке компании один самолет 1970 года выпуска. «Атран» в марте 2022-го остановил полеты из-за нехватки запчастей в связи с санкциями

Грузовой самолет Ан-12 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Грузовая авиакомпания «Атран» (входит в группу «Волга-Днепр») возобновила перелеты на самолетах Ан-12. Об этом сообщает «Волга-Днепр» в телеграм-канале.

Перевозчик остановил полеты в марте прошлого года на фоне вводимых санкций против российской авиаотрасли, в том числе из-за нехватки запчастей. До этого авиакомпания занимала седьмое место по грузоперевозкам среди всех авиакомпаний страны. По данным Росавиации, в январе—феврале 2022 года авиакомпания перевезла 8,9 тыс. т грузов.

Первый рейс вылетел из аэропорта Жуковский в Норильск. Перевозчик доставил 12 т «товаров народного потребления и оборудования в рамках северного завоза».

«Планируем обеспечивать северные отдаленные регионы жизненно важными грузами и продукцией и выстраивать маршрутную сеть в зависимости от сезонного спроса. <...> Уже сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию по развитию малой авиации и реставрации небольших аэропортов, особенно в труднодоступных местах, поэтому со своей стороны будем активно сотрудничать с местной администрацией и представителями ретейла для выстраивания авиалогистики», — заявил гендиректор «Атрана» Дмитрий Сорокин.

Он уточнил, что самолеты будут летать в такие города, как Нарьян-Мар, Хатанга, Новый Уренгой, Анадырь, Певек, Кепервеем и др.

Представитель «Волга-Днепр» рассказал РБК, что сейчас у «Атрана» один самолет Ан-12. Речь идет о машине 1970 года выпуска с регистрационным номером RA-11371. «Пока будем развивать бизнес с одним воздушным судном», — добавил он.

До введения санкций «Атран» перевозил грузы на Boeing 737. Планы на эти самолеты собеседник РБК комментировать отказался. Согласно данным Росавиации, во флоте авиакомпании к 11 сентября 2023 года был один такой самолет. При этом в феврале прошлого года авиапарк перевозчика насчитывал девять Boeing 737.

До перехода на Boeing «Атран» осуществлял перевозки на тех же Ан-12. В начале августа 2007 года один из них потерпел катастрофу в Домодедово, погибли семь членов экипажа. Как установила экспертиза, в два из четырех силовых агрегатов Ан-12 попали птицы.

«Волга-Днепр» — крупнейшая грузовая авиагруппа России. В ее состав кроме «Атрана» входят еще две авиакомпании: одноименная «Волга-Днепр» и AirBridgeCargo — крупнейший грузоперевозчик России до объявления санкций против отечественной авиаотрасли из-за военной операции на Украине. Представитель группы отказался раскрыть планы по возобновлению полетов AirBridgeCargo.