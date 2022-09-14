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Власти решили заменить «Чистую страну» на «Генеральную уборку»

Минприроды предложило заменить в нацпроектах «Чистую страну» на «Генеральную уборку»
Власти решили не продлевать действие проекта «Чистая страна», нацеленного на ликвидацию несанкционированных свалок, а заменить его более масштабным — «Генеральная уборка». В 2022–2024 годах на новый проект выделят ₽20 млрд
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов предложил правительству не продлевать действие федерального проекта «Чистая страна», который нацелен на уменьшение экологического ущерба из-за захоронения твердых бытовых отходов и рассчитан до конца 2024 года, а вместо него включить в национальный проект «Экология» более масштабный проект — инициативу социально-экономического развития «Генеральная уборка».

С этим предложением уже согласилась профильный вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом говорится в протоколе совещания о продлении сроков реализации нацпроекта «Экология», которое состоялось 31 августа под ее руководством. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.

По словам Галичевой, правительство готовит предложения по продлению национального проекта «Экология» до 2030 года. В 2024 году завершатся мероприятия федерального проекта «Чистая страна», все показатели которого будут успешно выполнены, и граждане почувствуют реальный экологический эффект, уверяет она. А появление в нацпроекте «Генеральной уборки» после 2024 года позволит охватить все больше объектов для последующей рекультивации не только на суше, но и в водных объектах.

Абрамченко поручила главе Минприроды Александру Козлову проработать перечень целей и показателей экологических федеральных проектов, включая «Генеральную уборку», до 2030 года. РБК направил запрос в пресс-службу Минприроды.

Почему решили заменить «Чистую страну»

Президиум совета при президенте по стратегическому развитию утвердил паспорт нацпроекта «Экология», в который входит «Чистая страна» наряду еще с десятью направлениями, в конце 2018 года. Сроки их реализации — с 1 октября 2018 года до 31 декабря 2024-го.

К этому времени в рамках мероприятий «Чистой страны» надо ликвидировать 191 несанкционированную свалку в границах городов (из них 76 до конца 2021 года и еще 115 — в 2022–2024 годах), выявленных к началу 2018 года, и рекультивировать земельные участки, на которых они находились. Кроме того, планировалось уничтожить 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда (затем их число выросло до 88) и создать по всей стране систему общественного контроля, направленную на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок. К таким объектам относятся свалки, полигоны, пруды-отстойники, отвалы горных пород и другие «горячие точки» отходов.

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Финансирование нацпроекта «Экология» оценивалось в 4,04 трлн руб. (из них 3,2 млрд руб. — из внебюджетных источников), из которых на «Чистую страну» планировалось потратить 124 млрд руб.

Аудиторы назвали ситуацию с мусорными полигонами «близкой к критической»
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Еще один федеральный проект — «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (296,2 млрд руб.), также входящий в нацпроект «Экология», — необходим для создания инфраструктуры обработки и утилизации отходов. Среди его целей — увеличение доли твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на утилизацию, с 1 до 22,8% в 2021 году и до 36% — в 2024 году, а доля переработки ТКО должна вырасти с 3 до 38% и 60% соответственно.

Но в сентябре 2020 года аудиторы Счетной палаты назвали ситуацию с мусорными полигонами в России «близкой к критической». По их оценкам, уровень переработки отходов не превышал 7%, а свыше 90% по-прежнему отправлялось на полигоны и свалки. Аудиторы также указали, что нацпроект «Экология» охватывает 8323 свалки в российских регионах, в том числе 916 на территории городских округов, а проект «Чистая страна» предусматривает ликвидацию только 191, то есть более 700 свалок в границах городов сохранятся в случае реализации его целей. Поэтому в Счетной палате предложили правительству проконтролировать реализацию регионами шагов по ликвидации несанкционированных свалок, не включенных в «Чистую страну». В скором времени после выхода этого отчета глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, который отвечал за реализацию этого нацпроекта, был отправлен в отставку, а его место занял Александр Козлов.

Галичева говорит, что «Чистая страна» стала фактически предвестником более глобального проекта «Генеральная уборка».

Что предусматривает новый проект

Летом 2021 года Абрамченко объявила о запуске в России «генеральной уборки» объектов загрязнений окружающей среды на суше и на море, в том числе связанных с затонувшими кораблями. Она напомнила, что после поездки премьера Михаила Мишустина в регионы Дальневосточного федерального округа в августе 2020 года уже начата работа по расчистке так называемого кладбища кораблей: «Проблема копилась десятилетиями. Почему-то было принято считать затопление корабля нормальным видом утилизации, но это недопустимо».

«Генеральная уборка» изначально вошла в список 42 стратегических инициатив, утвержденных правительством в октябре 2021 года. «Все эти инициативы нужны для более эффективного достижения национальных целей, которые были определены главой государства на ближайшие десять лет, а также на решение задач из послания Федеральному собранию», — сказал тогда Мишустин. Национальные цели, утвержденные указом Путина, предполагают сортировку уже 100% ТКО и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза к 2030 году.

Новый проект предполагает «тотальную уборку» на суше и море, поясняла Абрамченко. По ее словам, задачи «Генеральной уборки» значительно шире, чем проектов, входящих в нацпроект «Экология». «Мы уже завершили тотальную инвентаризацию объектов. Удалось собрать информацию о 29 тыс. таких объектов, это почти 2 тыс. свалок и бывших промышленных площадок, которые находятся в непосредственной близости к населенным пунктам, 258 затонувших кораблей, которые мешают судоходству и находятся в акваториях бухт, а 79 из них каждый день видят жители приморских городов. И 26 тыс. заброшенных скважин», — рассказала она.

Результаты инвентаризации будут собраны в реестр, затем власти проведут оценку влияния каждого объекта на окружающую среду. «Исходя из этих приоритетов мы начнем ликвидацию, запустим экологическую диспетчерскую. И к 2030 году мы исключим влияние таких «горячих точек» на качество жизни и здоровье граждан и на окружающую среду», — пообещала вице-премьер.

Россия потратит ₽20 млрд на «генеральную уборку» на суше и море
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Бесхозные суда в Петропавловске-Камчатском

В 2022–2024 годах на «Генеральную уборку» будет выделено 20 млрд руб., из них в 2022-м — 4 млрд руб. В этом году власти планируют поднять и утилизировать 68 кораблей на Камчатке, Сахалине, в Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях, а к 2024-му — в общей сложности 213 судов. К тому же в этом году будет ликвидировано 60 наиболее опасных скважин (в том числе нефтегазовых), а к концу 2024 года — 500.

Начиная с 2025 года на новый проект помимо федерального финансирования будут использоваться средства, поступающие от экологических платежей, рассказала представитель Абрамченко, не назвав их размер. Штрафы за ущерб окружающей среде, которые платят предприятия, станут «окрашенными», то есть будут направляться только на экологические проекты, со следующего года в соответствии с новым законом об ответственности собственников таких объектов. «Впервые в российской истории платежи от влияния на экологию становятся «окрашенными» и пойдут исключительно на экологическую реабилитацию регионов», — заключила Галичева.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Экология Виктория Абрамченко Минприроды нацпроекты
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