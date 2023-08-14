Казахстан не получил предложений от России насчет создания газового союза

Астана не получила предложений от Москвы и Ташкента по созданию газового союза

Идею о создании газового союза с Казахстаном и Узбекистаном Путин высказал в ноябре 2022-го, но Астана не получила предложений по этому проекту. Союз беспокоит Туркменистан: он продает газ Китаю, куда Россия нарастила поставки

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Казахстан не получал официальных предложений от России по поводу создания «трехстороннего газового союза», сообщил официальный представитель Минэнерго республики Шынгыс Ильясов, передает Zakon.kz.

«Инициатива по формированию трехстороннего сотрудничества между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в газовой отрасли в ноябре 2022 года озвучена со стороны Российской Федерации. Вместе с тем официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало», — сообщил он.

Предложение создать «тройственный газовый союз» высказал президент Владимир Путин. Кремль объяснил суть проекта следующим образом: на первом этапе планировалось создание координационного механизма, в дальнейшем — развитие инфраструктуры потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков.

Российский министр энергетики Николай Шульгинов в июне заявил, что обсуждение создания союза продолжается на основе подписанных «Газпромом» с партнерами из Казахстана и Узбекистана в начале года «дорожных карт».

11 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский допустил «расширение трехстороннего взаимодействия в газовой сфере», так как к нему есть интерес со стороны других стран. Дипломат подчеркнул, что сотрудничество «должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников».

Это заявление вызвало беспокойство в Туркменистане. Заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев сказал, что подобные проекты затрагивают интересы республики в части поставок газа Пекину. По территории Казахстана и Узбекистана идут ветки трубопровода, по которому туркменский газ поступает в Китай — это главный потребитель газа среднеазиатской республики.

«В существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода Туркменистан — Китай не входят», — подчеркнул Арчаев.

Россия еще с прошлого года наращивает поставки газа в Китай, в текущем году она почти выбилась в лидеры. ТАСС со ссылкой на статистику китайского Главного таможенного управления сообщал, что за первое полугодие 2023-го в стоимостном выражении российские поставки составили $3,4 млрд, а туркменские — более $5 млрд. Ашхабад пока еще на первом месте в числе поставщиков, однако Москва по сравнению с прошлым годом стала для него более серьезным конкурентом, так как за весь 2022-й она поставила Пекину газ только на $4 млрд.