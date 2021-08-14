ФАС собрала ретейлеров на совещание из-за цен на продукты

По данным Forbes, ведомство готовит законопроект о наценках на продукты в торговых сетях. В пятницу ФАС провела совещание с ретейлерами, предложив им пока скорректировать наценки на добровольной основе

Фото: Андрей Любимов / РБК

13 августа в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прошло совещание с представителями торговых сетей, в ходе которого обсуждались шаги по самостоятельной корректировке цен на продукты со стороны ретейлеров. Об этом пишет Forbes. Эту информацию РБК подтвердил источник в одном из крупных ретейлеров.

По информации издания, совещание прошло на фоне подготовки ведомством законопроекта, который призван регулировать цены на продукты. Источник Forbes, знакомый с деталями переговоров, рассказал, что ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей.

По словам собеседника издания, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Несмотря на подготовку законопроекта, сетям предложено пока скорректировать наценки на добровольной основе, отмечает Forbes.

На следующей неделе, как утверждается в публикации, в ФАС пройдет еще одно совещание, на котором ретейлеры должны будут предоставить список товаров и методику корректировки их наценки.