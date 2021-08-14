Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Алиев предложил Армении мирный договор и обвинил ее в переброске войск Политика, 21:39 Салах установил рекорд АПЛ в победном для «Ливерпуля» первом матче сезона Спорт, 21:32 Тренер «Спартака» ответил на критику болельщиков Спорт, 21:23 Власти Гаити на месяц введут режим ЧП после землетрясения Общество, 21:16 Британский призер Олимпиады отверг обвинения в употреблении допинга Спорт, 21:01 При пожаре в Оренбурге пострадали два человека Общество, 20:46 ФАС собрала ретейлеров на совещание из-за цен на продукты Бизнес, 20:41 При землетрясении на Гаити погибли не менее 29 человек Общество, 20:20 Капитан «Спартака» поговорил с фанатами после кричалок на игре с «Уралом» Спорт, 20:08 Во Франции система COVID-пропусков два дня работала со сбоями Общество, 20:00 Клуб Абрамовича вслед за «МЮ» крупно победил на старте чемпионата Англии Спорт, 19:41 Клуб Александра Кержакова впервые проиграл в чемпионате России Спорт, 19:30 «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд Спорт, 19:25 Место крушения самолета с российскими военными в Турции. Видео Политика, 19:10
Бизнес ,  
0 

ФАС собрала ретейлеров на совещание из-за цен на продукты

По данным Forbes, ведомство готовит законопроект о наценках на продукты в торговых сетях. В пятницу ФАС провела совещание с ретейлерами, предложив им пока скорректировать наценки на добровольной основе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

13 августа в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прошло совещание с представителями торговых сетей, в ходе которого обсуждались шаги по самостоятельной корректировке цен на продукты со стороны ретейлеров. Об этом пишет Forbes. Эту информацию РБК подтвердил источник в одном из крупных ретейлеров.

По информации издания, совещание прошло на фоне подготовки ведомством законопроекта, который призван регулировать цены на продукты. Источник Forbes, знакомый с деталями переговоров, рассказал, что ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей.

По словам собеседника издания, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Несмотря на подготовку законопроекта, сетям предложено пока скорректировать наценки на добровольной основе, отмечает Forbes.

Цены на бананы в магазинах установили пятилетний рекорд
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

На следующей неделе, как утверждается в публикации, в ФАС пройдет еще одно совещание, на котором ретейлеры должны будут предоставить список товаров и методику корректировки их наценки.

Как рассказал Forbes источник в одном из крупных ретейлеров, совещание по наценкам носило «нравственно-политический характер». «После этого проходит проверка, выполняют ли сети предписания, а по итогам проверки — последствия (в случае неисполнения предписаний). Сейчас под пристальным вниманием находятся те сети, которые были во вчерашних новостях [сети X5, «Магнит», «Лента»]», — сказал собеседник.

Как заметил источник Forbes, близкий к одному из участников совещания, сейчас уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены. «Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать», — говорит он.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Билл Гейтс инвестирует в синтетическую биологию. На что он рассчитывает Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера»

Представитель ФАС отказался комментировать Forbes информацию о подготовке законопроекта и проведении совещания. Представитель «Ленты» подтвердил Forbes факт совещания. Представитель «Азбуки вкуса» сообщил изданию, что не в курсе прошедшей встречи, а в «Ленте», Metro и X5 Retail Group отказались от комментариев.

Путин назвал «особо острой» ситуацию с подорожанием базовых продуктов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце июля президент Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства затронул тему с ценами на основные товары, включая продукты питания. «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов — овощей, так называемого «борщевого набора», мы недавно об этом говорили», — сказал глава государства. Как пишет Forbes, на совещании с ретейлерами представители ФАС заявили, что наценки оказались значительными: пшено — 44%, свекла — 41%, чай — 40%, ржаной хлеб — 30%.

В пятницу, 13 августа, ФАС сообщила о внеплановых выездных проверках в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». В ведомстве запись об этом, опубликованную в Telegram, озаглавили словами «черная пятница». Как указали в ФАС, целью проверок было «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. В ведомстве подчеркнули, что поводом для таких действий стали обращения граждан.

Авторы
Михаил Юшков Михаил Юшков, Анна Левинская
Федеральная антимонопольная служба совещание законопроект Ретейлеры торговая наценка
Материалы по теме
Власти потребуют от магазинов снизить цены на овощи после производителей
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании «абсолютно всех» продуктов
Общество
В Свердловской области завели дело из-за зарплат продуктовыми карточками
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter