Глава «Победы» предложил снизить цену билетов за счет страховок

Если отменить обязательную страховку на случай болезни пассажира, авиабилеты могут подешеветь на 7%, утверждает глава лоукостера «Победа» Андрей Калымков. Средняя цена билета на ее рейсы в 2020 году составляла около ₽4 тыс.

Андрей Калмыков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Необходимость возвращать деньги пассажирам, которые купили билет, но не смогли полететь из-за болезни, приводит к удорожанию цены перевозки для всех клиентов. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор единственного российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков.

Интервью Андрея Калмыкова будет опубликован на сайте РБК в понедельник, 16 августа.

«По нашему законодательству около 7% цены авиабилета «сидит» в страховке от возврата билета по болезни», — сказал топ-менеджер. То есть клиент может вернуть деньги, если он или кто-то из его членов семьи заболел. «Но так нечестно. Если у нас сломался самолет или заболел командир [воздушного судна], мы же не можем сказать, что из-за этого никто никуда не полетит», — замечает Калмыков.

Часть людей, по его словам, в последний момент может получить фальшивую справку, чтобы аннулировать билет и вернуть деньги. Из-за этого «Победа» не дополучает доходы и содержит штат юристов и специалистов по экономической безопасности, которые проверяют подлинность медицинских документов.

По словам Калмыкова, для решения этой проблемы нужно ввести в России единый стандарт по выдаче медсправок. «[Сейчас], условно, гинеколог может выдать мужчине справку о наличии у него противопоказаний к полету», — сказал он.

Еще один способ снизить стоимость билетов — отмена бесплатной регистрации в аэропорту. За счет этого цена билета может снизиться на 120–150 руб., утверждает глава «Победы». Лоукостер пытался ввести платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах. Но осенью 2019 года Московский городской суд признал это незаконным. «Нас поправили с тем обоснованием, что у жителей России проблемы с интернетом. Зачем говорить, что не у всех есть доступ в интернет и поэтому не все смогут зарегистрироваться онлайн? Об этом даже просто думать — стыдно», — говорит сейчас Калмыков. Во всем мире регистрация в аэропорту оплачивается отдельно, чтобы сокращать очереди в аэропорту и снижать цены, указывает он.

В 2020 году средняя цена билета у «Победы» составляла около 4 тыс. руб. В ноябре 2020 года Росстат зафиксировал минимальную среднюю цену за полет в салоне экономического класса (в расчете на 1000 км пути внутри России) за прошлый год на уровне 4,8 тыс. руб.

Пассажиропоток лоукостера в 2020 году составил 9,1 млн человек (снижение на 12% к 2019 году). «Победа» стала единственной крупной российской пассажирской авиакомпанией, завершившей прошлый год с чистой прибылью (1,4 млрд руб.; снижение на 71% к 2019 году). По итогам 2021 года «Победа» планирует перевезти более 13,5 млн пассажиров.