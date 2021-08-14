Глава «Победы» предложил снизить цену билетов за счет страховок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,47 (-0,1) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 86,22 (-0,13) Инвестиции, 13 авг, 13:31
Тела трех погибших при падении вертолета на Камчатке подняли из воды Общество, 12:56 «Траст» подал новый иск в Москве к экс-совладельцу «Открытия» Финансы, 12:50 Почти 100 тыс. человек отказали во въезде в Россию за полгода Общество, 12:39 Дасаеву вручили копию украденной серебряной медали Евро-1988 Спорт, 12:35 Кабулу осталось 3 месяца: через сколько талибы захватят Афганистан Политика, 12:32 В «Роскосмосе» отказались комментировать данные о проблемах с «Наукой» Технологии и медиа, 12:23 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 12:18 Глава «Победы» предложил снизить цену билетов за счет страховок Бизнес, 12:12 Талибы захватили граничащую с Кабулом провинцию Политика, 12:11 В Северной Осетии сообщили о просьбах главврача по кислороду в больнице Общество, 11:43 Туристический потенциал регионов России. Карта РБК и Сбер, 11:31 Глава Якутии попросил Трутнева вывезти детей из пострадавших от огня сел Политика, 11:31 В России третий день подряд зафиксировали рекордную смертность от COVID Общество, 11:23 Что такое индийский штамм коронавируса и стоит ли его бояться Социальная экономика, 11:10
Бизнес ,  
0 

Глава «Победы» предложил снизить цену билетов за счет страховок

Если отменить обязательную страховку на случай болезни пассажира, авиабилеты могут подешеветь на 7%, утверждает глава лоукостера «Победа» Андрей Калымков. Средняя цена билета на ее рейсы в 2020 году составляла около ₽4 тыс.
«Аэрофлот» AFLT ₽66,8 -0,3% Купить
Андрей Калмыков
Андрей Калмыков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Необходимость возвращать деньги пассажирам, которые купили билет, но не смогли полететь из-за болезни, приводит к удорожанию цены перевозки для всех клиентов. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор единственного российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков.

Интервью Андрея Калмыкова будет опубликован на сайте РБК в понедельник, 16 августа.

«По нашему законодательству около 7% цены авиабилета «сидит» в страховке от возврата билета по болезни», — сказал топ-менеджер. То есть клиент может вернуть деньги, если он или кто-то из его членов семьи заболел. «Но так нечестно. Если у нас сломался самолет или заболел командир [воздушного судна], мы же не можем сказать, что из-за этого никто никуда не полетит», — замечает Калмыков.

Часть людей, по его словам, в последний момент может получить фальшивую справку, чтобы аннулировать билет и вернуть деньги. Из-за этого «Победа» не дополучает доходы и содержит штат юристов и специалистов по экономической безопасности, которые проверяют подлинность медицинских документов.

«Победа» повысит стоимость авиабилетов из-за новых правил медосмотра
Бизнес
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

По словам Калмыкова, для решения этой проблемы нужно ввести в России единый стандарт по выдаче медсправок. «[Сейчас], условно, гинеколог может выдать мужчине справку о наличии у него противопоказаний к полету», — сказал он.

Еще один способ снизить стоимость билетов — отмена бесплатной регистрации в аэропорту. За счет этого цена билета может снизиться на 120–150 руб., утверждает глава «Победы». Лоукостер пытался ввести платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах. Но осенью 2019 года Московский городской суд признал это незаконным. «Нас поправили с тем обоснованием, что у жителей России проблемы с интернетом. Зачем говорить, что не у всех есть доступ в интернет и поэтому не все смогут зарегистрироваться онлайн? Об этом даже просто думать — стыдно», — говорит сейчас Калмыков. Во всем мире регистрация в аэропорту оплачивается отдельно, чтобы сокращать очереди в аэропорту и снижать цены, указывает он.

В 2020 году средняя цена билета у «Победы» составляла около 4 тыс. руб. В ноябре 2020 года Росстат зафиксировал минимальную среднюю цену за полет в салоне экономического класса (в расчете на 1000 км пути внутри России) за прошлый год на уровне 4,8 тыс. руб.

Пассажиропоток лоукостера в 2020 году составил 9,1 млн человек (снижение на 12% к 2019 году). «Победа» стала единственной крупной российской пассажирской авиакомпанией, завершившей прошлый год с чистой прибылью (1,4 млрд руб.; снижение на 71% к 2019 году). По итогам 2021 года «Победа» планирует перевезти более 13,5 млн пассажиров.

Авторы
Артём Кореняко Артём Кореняко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Победа» авиакомпания «Победа» лоукостер «Победа» дешевые авиабилеты цены на авиабилеты Авиабилеты
Материалы по теме
«Победа» повысит стоимость авиабилетов из-за новых правил медосмотра
Бизнес
Сервисы по бронированию билетов заявили о снижении цен на полеты в Турцию
Общество
Перевозчики предупредили о возможном росте цен на авиабилеты на 30%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter