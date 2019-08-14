Группа Guns N' Roses пошла на мировую с производителем пива Guns 'N' Rosé

Рок-музыканты обвиняли пивоварню из Колорадо в нарушении прав на товарный знак и использовании их славы и хорошей репутации в коммерческих целях. Производитель выпускает пиво с похожим на имя рок-группы названием с 2018 года

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Американская рок-группа Guns N' Roses урегулировала спор с пивоварней Oskar Blues из Колорадо, которая с 2018 года выпускает пиво под названием Guns 'N' Rosé, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. Музыканты обвиняли пивоварню в нарушении авторских прав на торговую марку за продажу напитка и других товаров с похожим названием.

Согласно заявлению адвокатов рок-группы, которое было подано в минувший понедельник в суд, стороны 31 июля договорились об урегулировании спора и работают над письменным соглашением, которое приведет к отклонению иска.

Рок-группа подала иск против Oskar Blues в мае этого года. Музыканты обвинили пивоварню в преднамеренной продажи их славы и хорошей репутации. Истцы также выступили против продажи различной сувенирной продукции с упоминанием Guns 'N' Rosé (футболок, наклеек, бандан), поскольку, по их мнению, производитель напитка сбивает с толку потребителей пива, заставляя их думать, что Guns N' Roses и Guns 'N' Rosé — это одно и то же.

Ни адвокаты рок-группы, ни защитники пивоварни не ответили на запросы о комментариях, добавляет Reuters.