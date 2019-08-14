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«Росатом» продаст убыточный завод в Карелии компании Бокарева
Холдинг «Транспортные компоненты», близкий к бизнесмену Андрею Бокареву, купит 75% литейного завода «Петрозаводскмаш» у машиностроительной «дочки» «Росатома». В качестве оплаты сделки к нему перейдет долг завода, полагает эксперт
Фото: Semenov.m7 / Wikipedia

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила холдингу «Транспортные компоненты» (ХТК) приобрести 75% литейного завода «Петрозаводскмаш», говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Петрозаводскмаш», находящийся в Карелии, принадлежит структуре «Росатома» «АЭМ-технологии». Согласно данным СПАРК, этот завод с 2014 года наращивает убытки, по итогам 2018 года чистый убыток предприятия достиг 689 млн руб. На «Петрозаводскмаше» производится оборудование для реакторов атомных станций, например для индийской АЭС Куданкулам. Завод обладает соответствующей лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Представитель «Атомэнергомаша» подтвердил РБК факт переговоров по продаже завода, но детали сделки обещал предоставить после ее завершения. «Атомэнергомаш», по его словам, оставит себе 25% предприятия. В ХТК не ответили на запрос РБК.

Холдинг «Транспортные компоненты», согласно информации на его сайте, объединяет несколько предприятий в сфере транспортного машиностроения в России, его связывают с совладельцем «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым (Forbes весной 2019 года оценил состояние Бокарева в $1,5 млрд, поместив его на 62-е место в рейтинге крупнейших российских бизнесменов). ХТК принадлежит кипрской «Тадорикс Консалтантс Лимитед», которая также владеет «Трансмашдизелем» — партнером «Трансмашхолдинга».

«Ростех» привлек «Транспортные компоненты» к управлению предприятиями концерна «Тракторные заводы». В конце прошлого года ХТК приобрел имущественный комплекс Торжокского вагоностроительного завода, находившегося с 2016 года в состоянии банкротства. ХТК, согласно СПАРК, завершил 2018 год с прибылью в 5,2 млрд руб., но не от операционной деятельности, а от участия в других организациях.

У литейного завода «Петрозаводскмаш» долг, по данным СПАРК, на конец 2017 года достигал 1,7 млрд руб. Поэтому, скорее всего, в качестве оплаты по сделке компания, связанная с Бокаревым, просто возьмет на себя обслуживание основной части долга предприятия, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Литейный завод даст ХТК гибкость в части изготовления нестандартных заготовок для транспортного машиностроения, предполагает Худалов. С учетом способностей Бокарева по реанимации убыточных промышленных предприятий существует надежда на восстановление его работоспособности, добавляет эксперт.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Сергей Соболев
Теги: «Росатом»
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