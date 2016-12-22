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Замглавы Минэкономразвития перейдет в попавшую под санкции «Ренову»
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Замглавы Минэкономразвития перейдет в попавшую под санкции «Ренову»
Бизнес, 15:40
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Замглавы Минэкономразвития перейдет в попавшую под санкции «Ренову»
Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев переходит на работу в «Ренову» Виктора Вексельберга, находящуюся под санкциями США. Он займется стратегическим развитием компании, сообщил один из источников РБК
Олег Фомичев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Заместитель министра экономического развития статс-секретарь Олег Фомичев переходит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Об этом РБК рассказал его знакомый, подтвердили два источника из окружения Вексельберга и собеседник в финансово-экономическом блоке правительства.

По словам одного из собеседников РБК, вопрос о переходе Фомичева в «Ренову» уже решен, он должен приступить к работе в августе-сентябре этого года. Его точная должность будет определена ближе к назначению, она будет связана со «стратегическим развитием» компании, добавил источник.

Сам Фомичев отказался от комментариев. В пресс-службах Минэкономразвития и «Реновы» также отказались от комментариев.

Фомичев давно на госслужбе, из-за чего «просто устал» и хочет попробовать себя в бизнесе, объясняет собеседник в финансово-экономическом блоке правительства. Направления, которые курирует Фомичев в Минэкономразвития, будут перераспределены между существующими заместителями министра (сейчас у Максима Орешкина десять заместителей), добавил он.

Фомичев пришел в министерство в 1999 году и работал там до 2004 года, а затем на четыре года уходил в РАНХиГС, Центр стратегических разработок и Российский союз промышленников и предпринимателей. В 2008 году он вернулся в Минэкономразвития на должность директора департамента стратегического управления и бюджетирования, а в 2012-м стал замминистра экономического развития — статс-секретарем. Министром тогда был Андрей Белоусов, ныне занимающий должность помощника президента. Фомичев остался работать в ведомстве и при Алексее Улюкаеве, который сейчас находится в заключении по делу о вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, и при новом министре Максиме Орешкине.​

В апреле 2018 года, как писал РБК, обсуждался переход чиновника на пост руководителя департамента проектной деятельности правительства​. Но его назначение так и не состоялось: департамент возглавил Андрей Бадин, ранее занимавший пост заместителя директора этого департамента.​

Фомичев вместе с Вексельбергом входит в совет директоров «Роснано».

«Ренова» и Вексельберг 6 апреля попали в американский санкционный список SDN. По закону о санкциях CAATSA сделки с фигурантами этого списка несут риск включения во вторичные санкции как для американских, так и для компаний и людей из других стран. ​

Авторы: Петр Канаев, Светлана Бурмистрова, Антон Фейнберг.
Теги: Вексельберг
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