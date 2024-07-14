Водка «Белая березка» больше всех из российских водок нарастила продажи в мире

Растет березка: продажи какой водки из России выросли в мире. Инфографика

Продажи водочного бренда «Белая березка» в мире выросли активней всего, следует из рейтинга одного из крупнейших мировых отраслевых изданий Drinks International. Прирост продаж водки компании «Алкогольная сибирская группа» (АСГ) составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов.

На втором месте — «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga (+43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов). Из российских брендов в рейтинге по приросту темпов продаж следующая — водка «Хаски» (6-е место, на 23,1%, до 1,6 млн коробов).

Лидером продаж водки в мире при этом остается Smirnoff (26 млн девятилитровых коробов, падение на 7,1%). Из российских брендов самая продаваемая — «Архангельская» от Novabev Group (ранее — Beluga Group) — 4,4 млн коробов, рост на 10%.