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Растет березка: продажи какой водки из России выросли в мире. Инфографика

Водка «Белая березка» больше всех из российских водок нарастила продажи в мире

Продажи водочного бренда «Белая березка» в мире выросли активней всего, следует из рейтинга одного из крупнейших мировых отраслевых изданий Drinks International. Прирост продаж водки компании «Алкогольная сибирская группа» (АСГ) составил 53,8%, до 2 млн девятилитровых коробов.

На втором месте — «Царская» (за рубежом — Imperial) от группы Ladoga (+43,8%, до 2,3 млн девятилитровых коробов). Из российских брендов в рейтинге по приросту темпов продаж следующая — водка «Хаски» (6-е место, на 23,1%, до 1,6 млн коробов).

Лидером продаж водки в мире при этом остается Smirnoff (26 млн девятилитровых коробов, падение на 7,1%). Из российских брендов самая продаваемая — «Архангельская» от Novabev Group (ранее — Beluga Group) — 4,4 млн коробов, рост на 10%.

Бойкот не помешал российской водке нарастить мировые продажи
Бизнес
Линия розлива алкоголя по бутылкам на заводе &laquo;Алкогольной Сибирской Группы&raquo;

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Теги
Мария Котова Мария Котова, Мария Лозовая
Водка продажи алкогольный рынок рейтинги
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