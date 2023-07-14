Холдинг USM Усманова сменил генерального директора

Еркожа Акылбек сменил на должности гендиректора USM Ивана Стрешинского в апреле 2022 года. Причин его ухода не объяснили. Новым директором холдинга назначена Оксана Горшкова

Еркожа Акылбек (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Гендиректор холдинга USM Еркожа Акылбек покинул свой пост и вышел из состава органов управления всех компаний группы, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

«Новым главой USM назначена Оксана Горшкова. Она работает в структурах USM с момента основания группы в 2012 году. Последовательно занимала посты административного, операционного и управляющего директора USM, а также управляющего директора USM Telecom и ряда других предприятий группы», — говорится в сообщении.

USM Holdings — диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число в том числе входят компании «Металлоинвест», «Удоканская медь» и оператор «МегаФон». Крупнейшим бенефициаром группы является миллиардер Алишер Усманов (состояние $14,4 млрд по версии Forbes).

Еркожа Акылбек стал гендиректором USM в 2022 году, после того как свой пост покинул Иван Стрешинский. Представитель холдинга тогда сообщил РБК, что назначение Акылбека на пост гендиректора никак не связано с санкциями и планировалось ранее.

В различных структурах USM Еркожа Акылбек работал с 2020 года. С июля 2020-го по август 2021 года он был директором по внутреннему аудиту и стратегическим проектам ООО «ЮэСэМ Телеком», затем занимал должность замгендиректора по финансовому планированию, контролю и внутреннему аудиту ООО «ХК ЮэСэМ». Также Акылбек являлся членом советов директоров USM, «МегаФона», «Металлоинвеста» и компаний «Удоканская медь», Akkermann Cement и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года. Он основатель и основной акционер USM Holdings (49%). В обосновании санкций в Брюсселе указали, что Усманов имеет особенно тесные связи с президентом Владимиром Путиным, является «одним из его фаворитов», а также активно поддерживает политику «дестабилизации Украины». Позднее против предпринимателя ввели санкции США, Канада, Великобритания и Япония.