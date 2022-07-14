«Валио» начнет продавать все молочные продукты под брендом Viola

Группа компания «Велком» приобрела российское поздразделение Valio и права на бренд Viola после решения финского производителя молочной продукции прекратить работу в России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская компания «Валио» (принадлежит ГК «Велком») откажется от использования бренда Valio в пользу Viola при продаже молочной продукции в России, говорится в сообщении компании. Продукция с обновленным логотипом появится в продаже до конца лета.

«Преемником финского бренда станет Viola, которая объединит широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании: молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана, творог. Продолжится производство и одноименной линейки плавленых сыров», — сообщили в компании.

Финская компания Valio объявила о прекращении работы в России в апреле. «У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России», — поясняли в компании. Ее российское подразделение ООО «Валио» заявило о продолжении операционной деятельности. В конце того же месяца головная компания сообщила о завершении переговоров о продаже своего российского бизнеса группе компаний «Велком».

В результате сделки «Велком» владельцем ООО «Валио», в том числе производственной площадки в Подмосковье и других активов, а также прав на бренд Violа, под которым продают плавленный сыр. После смены собственника все сотрудники продолжат работу, сообщали в компании «Валио». Стоимость сделки не раскрывалась.

По условиям сделки «Велком» сможет в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, выпускать и продавать продукцию Valio под брендами, не вошедшими в сделку.

В компании «Велком», комментируя приобретение, заявили, что купили российское подразделение Valio за собственные средства, не привлекая кредитные, и намерены инвестировать в развитие компании.

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Российское подразделение Valio было открыто в Петербурге в 1994 году. У компании в России один завод в Ершово (Московская область), она сотрудничает с другими предприятиями в Ленинградской области, Москве и Рязани. Компания производит молоко, сливки, сыр, сметану, йогурты и другую продукцию.

Группа «Велком» основана Раисой и Олегом Демиными в 1992 году на базе подмосковного мясокомбината «Павловская слобода». Компания производит колбасы, сосиски и сардельки.