Эксперты допустили первое с 2004 года падение переработки нефти в Китае

Bloomberg: объемы переработки нефти в Китае могут снизиться впервые с 2004 года

В 2023 году китайские НПЗ переработали рекордные 14,76 млн баррелей в день, но сейчас спрос снижается. Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что по итогам 2024 года показатель снизится или останется на том же уровне

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В этом году объемы переработки нефти в Китае, крупнейшем в мире импортере сырья, могут снизиться впервые с 2004 года (не считая вызванного пандемией COVID-19 спада 2022-го), считают трое опрошенных Bloomberg экспертов и отраслевых консультантов.

В их числе — аналитик лондонской Energy Aspects Ltd Цзянан Сан, который допускает снижение переработки на 100 тыс. баррелей в день, и консультанты из Mysteel OilChem и GL Consulting.

Еще два эксперта, из консалтинговых компаний JLC и FGE, полагают, что показатели останутся на прежнем уровне. В прошлом году Китай перерабатывал рекордные 14,76 млн баррелей в день на фоне восстановления спроса после пандемии, но сейчас отрасль демонстрирует «признаки замедления», пишет агентство. В июньском отчете Международного энергетического агентства говорится, что в апреле уровень переработки в Китае упал до показателей времен коронавируса.

В аналитической компании Rystad Energy считают, что переработка вырастет, но не на 250 тыс. баррелей в день, как эксперты прогнозировали в начале года, а на 150 тыс.

Независимые китайские НПЗ столкнулись со снижением рентабельности производства топлива, несмотря на поставки недорогой нефти из Ирана и России, пишет агентство. В то же время растут издержки на техобслуживание заводов. В OilChem ожидают, что в июне объемы производства дизельного топлива упадут до исторического минимума. По словам аналитика FGE Миа Гэн, НПЗ будут постепенно наращивать объемы производства, но у них все равно останутся неиспользуемые мощности из-за низкого спроса.

В прошлом году мощности по переработке нефти в Китае выросли до 936 млн т, что позволило стране занять первое место в мире по этому показателю, говорилось в докладе исследовательского института при Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Потребление нефти составило рекордные 756 млн т, нефтепродуктов — 399 млн т, что на 9,5% больше, чем годом ранее.