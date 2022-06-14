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Владелец «Трансконтейнера» предложил создать артерию Восточного полушария

Бизнесмен Сергей Шишкарев предложил создать вторую «торговую артерию» Восточного полушария
Владелец крупнейшего контейнерного оператора Сергей Шишкарев предложил создать вторую «торговую артерию» Восточного полушария. Она будет идти из Юго-Восточной Азии через Индию и Иран в Россию, Центральную Азию, Турцию и Европу
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

На фоне беспрецедентных западных санкций председатель совета директоров группы компаний «Дело» (владеет крупнейшим в России контейнерным оператором «Трансконтейнер») Сергей Шишкарев предложил создать вторую крупнейшую «торговую артерию» Восточного полушария — Север — Юг, которая будет проходить перпендикулярно «наиболее раскатанному» международному транспортному коридору Запад — Восток. Об этом он написал в статье для РБК.

Сейчас путь Север — Юг развит гораздо слабее, чем Запад — Восток, и не является единым интегрированным комплексом, объясняет бизнесмен. Для этого он должен превратиться в «максимально бесшовный» коридор на всем протяжении от России через Иран до Индии. «В этом случае мультимодальный маршрут — из Юго-Восточной Азии через порты Индии и Ирана и далее по железной дороге, через Каспийское море в Россию, Центральную Азию, через Черное море из Турции в Россию и Европу — может создать реальную конкуренцию маршруту через Суэцкий канал», — уверен Шишкарев.

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Кроме этого, Север — Юг — это маршруты через южные российские порты в сторону Африки, которая в ближайшее десятилетие начнет играть более важную роль в мировой экономике как рынок потребления на фоне роста населения континента и как источник грузовой базы при размещении там все большего объема производств, добавляет он.

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями. Были введены ограничения на заход российских судов в иностранные порты, запрет на въезд грузовиков на территорию Евросоюза, произошел отказ практически всех иностранных морских операторов от работы с российскими грузами, и были повышены страховые покрытия для тех судов, которые все-таки продолжают работать с Россией. «Логистика при всей своей, казалось бы, сервисной функции по отношению к реальному производству является основой бесперебойного функционирования многих экономических, социальных и — через шаг — политических процессов, — комментирует Шишкарев. — Поэтому неудивительно, что одним из элементов санкционного давления на Россию после 24 февраля стала логистика».

Но он считает, что «нет худа без добра» и в итоге Россия получит новую логистическую систему, включающую в себя наземную и морскую инфраструктуру, подвижной состав, контейнеры и суда, находящиеся под контролем российских бенефициаров. «И даже после неминуемого потепления отношений в будущем мы должны извлечь правильный урок и иметь национальную логистическую систему, независимую от геополитической конъюнктуры», — заключил он.

Сергею Шишкареву принадлежит 70% группы «Дело» (еще 30% — у «Росатома»), он является первым зампредом Морской коллегии при правительстве. Группа «Дело» — транспортно-логистический холдинг, владеет крупнейшим железнодорожным контейнерным оператором в России «Трансконтейнер» и 30,75% Global Ports (один из крупнейших операторов портовых терминалов). В группу также входит компания «ДелоПортс», ей принадлежат контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске, сервисная компания «Дело» и 75% зернового терминала КСК.

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