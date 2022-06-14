Владелец «Трансконтейнера» предложил создать артерию Восточного полушария

Владелец крупнейшего контейнерного оператора Сергей Шишкарев предложил создать вторую «торговую артерию» Восточного полушария. Она будет идти из Юго-Восточной Азии через Индию и Иран в Россию, Центральную Азию, Турцию и Европу

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

На фоне беспрецедентных западных санкций председатель совета директоров группы компаний «Дело» (владеет крупнейшим в России контейнерным оператором «Трансконтейнер») Сергей Шишкарев предложил создать вторую крупнейшую «торговую артерию» Восточного полушария — Север — Юг, которая будет проходить перпендикулярно «наиболее раскатанному» международному транспортному коридору Запад — Восток. Об этом он написал в статье для РБК.

Сейчас путь Север — Юг развит гораздо слабее, чем Запад — Восток, и не является единым интегрированным комплексом, объясняет бизнесмен. Для этого он должен превратиться в «максимально бесшовный» коридор на всем протяжении от России через Иран до Индии. «В этом случае мультимодальный маршрут — из Юго-Восточной Азии через порты Индии и Ирана и далее по железной дороге, через Каспийское море в Россию, Центральную Азию, через Черное море из Турции в Россию и Европу — может создать реальную конкуренцию маршруту через Суэцкий канал», — уверен Шишкарев.

Кроме этого, Север — Юг — это маршруты через южные российские порты в сторону Африки, которая в ближайшее десятилетие начнет играть более важную роль в мировой экономике как рынок потребления на фоне роста населения континента и как источник грузовой базы при размещении там все большего объема производств, добавляет он.

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями. Были введены ограничения на заход российских судов в иностранные порты, запрет на въезд грузовиков на территорию Евросоюза, произошел отказ практически всех иностранных морских операторов от работы с российскими грузами, и были повышены страховые покрытия для тех судов, которые все-таки продолжают работать с Россией. «Логистика при всей своей, казалось бы, сервисной функции по отношению к реальному производству является основой бесперебойного функционирования многих экономических, социальных и — через шаг — политических процессов, — комментирует Шишкарев. — Поэтому неудивительно, что одним из элементов санкционного давления на Россию после 24 февраля стала логистика».

Но он считает, что «нет худа без добра» и в итоге Россия получит новую логистическую систему, включающую в себя наземную и морскую инфраструктуру, подвижной состав, контейнеры и суда, находящиеся под контролем российских бенефициаров. «И даже после неминуемого потепления отношений в будущем мы должны извлечь правильный урок и иметь национальную логистическую систему, независимую от геополитической конъюнктуры», — заключил он.

Сергею Шишкареву принадлежит 70% группы «Дело» (еще 30% — у «Росатома»), он является первым зампредом Морской коллегии при правительстве. Группа «Дело» — транспортно-логистический холдинг, владеет крупнейшим железнодорожным контейнерным оператором в России «Трансконтейнер» и 30,75% Global Ports (один из крупнейших операторов портовых терминалов). В группу также входит компания «ДелоПортс», ей принадлежат контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске, сервисная компания «Дело» и 75% зернового терминала КСК.