Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Bloomberg связал это с ошибкой инвесторов, перепутавших компанию с мировыми ИТ-гигантами из-за схожести названий.
Скачок произошел во вторник, 9 июня. На открытии торгов акции компании стоили по $10, однако в течение дня их стоимость в моменте поднималась до $129,04. Торги закрылись на уровне $47,06 за бумагу Fangdd.
Как пишет Bloomberg, это довело капитализацию компании до $4 млрд, при этом никаких новостей, объяснивших бы такой резкий скачок в цене, в тот день не было.