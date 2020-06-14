Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций компании недвижимости Fangdd резко выросла в цене в 13 раз. Bloomberg предположил, что инвесторы перепутали название с FAANG, которое обозначает пять крупнейших мировых ИТ-компаний

Фото: Bruno Rocha / Zuma / Global Look Press

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Bloomberg связал это с ошибкой инвесторов, перепутавших компанию с мировыми ИТ-гигантами из-за схожести названий.

Скачок произошел во вторник, 9 июня. На открытии торгов акции компании стоили по $10, однако в течение дня их стоимость в моменте поднималась до $129,04. Торги закрылись на уровне $47,06 за бумагу Fangdd.

Как пишет Bloomberg, это довело капитализацию компании до $4 млрд, при этом никаких новостей, объяснивших бы такой резкий скачок в цене, в тот день не было.