Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта

Французская Danone обвинила белорусского производителя «Савушкин продукт» в копировании дизайна своих молочных продуктов «Активиа». Ущерб оценен в 88 млн руб.

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Арбитражный суд Москвы 11 июня зарегистрировал иск АО «Данон Россия» к ОАО «Савушкин продукт». Российское юрлицо Danone требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 88,2 млн руб., следует из материалов суда.

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании. Речь идет о линейке «Активиа», в ней представлены йогурты, творожки, кефирные продукты. По версии Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа». В Danone утверждают, что измененный дизайн молочной продукции «Оптималь» является переработкой фирменного стиля «Активиа».

До того как подать иск, компания, сообщил представитель Danone, неоднократно уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными и требовала изменить дизайн «Оптималь», но ни на одно письмо с претензиями белорусская компания не отреагировала.

Danone тратит на разработку дизайна и продвижение «колоссальные средства» и не намерена мириться с нарушением авторских прав, заявил представитель компании.

В «Савушкин продукте» на момент публикации на запрос РБК не ответили.