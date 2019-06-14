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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Бизнес ,  
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Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Французская Danone обвинила белорусского производителя «Савушкин продукт» в копировании дизайна своих молочных продуктов «Активиа». Ущерб оценен в 88 млн руб.
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Арбитражный суд Москвы 11 июня зарегистрировал иск АО «Данон Россия» к ОАО «Савушкин продукт». Российское юрлицо Danone требует взыскать с белорусского производителя молочных продуктов 88,2 млн руб., следует из материалов суда.

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании. Речь идет о линейке «Активиа», в ней представлены йогурты, творожки, кефирные продукты. По версии Danone, в 2018 году компания «Савушкин продукт», которая также выпускает йогурты с бифидобактериями, изменила дизайн своей линейки «Оптималь», сделав его сходным с дизайном «Активиа». В Danone утверждают, что измененный дизайн молочной продукции «Оптималь» является переработкой фирменного стиля «Активиа».

До того как подать иск, компания, сообщил представитель Danone, неоднократно уведомляла «Савушкин продукт» о том, что считает свои права нарушенными и требовала изменить дизайн «Оптималь», но ни на одно письмо с претензиями белорусская компания не отреагировала.

Danone тратит на разработку дизайна и продвижение «колоссальные средства» и не намерена мириться с нарушением авторских прав, заявил представитель компании.

В «Савушкин продукте» на момент публикации на запрос РБК не ответили.

Расположенная в Бресте компания — крупнейший производитель молочных продуктов в Белоруссии, а также крупный поставщик в Россию и другие страны Восточной Европы. Помимо линейки «Оптималь» «Савушкин продукт» выпускает молоко, йогурты, творог и другие молочные продукты под брендами «Савушкин», «Брест-Литовск», «Ласковое лето».

«Активиа» — второй крупнейший по выручке бренд Danone по итогам 2018 года, указано в отчетности французской компании. Последние пять лет, с 2013 года сопоставимые продажи «Активии» в целом по всему миру падали и только с третьего квартала 2018 года вернулись к росту, отмечается в презентации для инвесторов. Финансовые показатели по России Danone не раскрывает, но в презентации сказано, что в 2018 году продажи в странах СНГ показали устойчивый рост. Исследовательская сеть Millward Brown оценивает текущую стоимость бренда «Активиа» в $3 млрд.

Споры из-за дизайна

В копировании дизайна упаковки обвинял конкурента и крупнейший российский производитель мясной продукции «Мираторг». В 2017 году он пожаловался в ФАС на компанию «Вилон». Она выпускает свои продукты под маркой «Сытоедов» в упаковке, которая, по версии «Мираторга», по внешнему виду, цвету, дизайну и стилю так походила на упаковку продуктов «Мираторга», что часть потребителей воспринимала их как единую линейку товаров.

Владелец «Сытоедова» признавал, что отдельные элементы упаковок были сходны, но посчитал претензии «Мираторга» необоснованными. Управление ФАС по Московской области возбудило дело против «Вилона», но в итоге признало упаковки разными. «Мираторг, не согласившись с этим, обратился в суд, но апелляционная инстанция в апреле 2019 года поддержала решение УФАС.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Danone, "Савушкин продукт", молочные продукты, Судебный иск
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