Между Москвой и Петербургом запустят рейсы с интервалом от 15 минут

«Аэрофлот» с 1 июня будет выполнять до 70 рейсов в день между Москвой и Петербургом. Самолеты между Шереметьево и Пулково будут летать с интервалом от 15 минут, из/во Внуково — от 30 минут

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Аэрофлот» запустит с 1 июня программу «Шаттл» для полетов между Москвой и Санкт-Петербургом, в рамках которой планирует совершать до 70 рейсов в день, сообщается в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.

Самолеты между Шереметьево и Пулково будут летать с интервалом от 15 минут, а между Внуково и Пулково — от 30 минут.

Пассажиры смогут бесплатно обменять билет на другой рейс под кодом SU между московскими и петербургским аэропортом в диапазоне 12 часов до и после времени первоначального рейса. Сделать это можно на стойке регистрации либо позвонив в контактный центр не ранее чем за 12 часов и не позже чем за 40 минут до изначально выбранного вылета.

О намерении «Аэрофлота» запустить авиашаттлы между двумя городами писала «Фонтанка» в прошлом декабре. Эксперты, опрошенные «Известиями», предположили, что у самолетов будет конкурентное преимущество перед «Сапсанами», которые не ходят каждые 15 минут.

По данным газеты, в июне—сентябре 2024 года российские авиакомпании намерены выполнять по 83 рейса в сутки из Москвы в Петербург и столько же в обратном направлении (всего свыше 20 тыс. перелетов), что на 38% превышает результаты прошлого года.

В феврале гендиректор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) Леонид Сергеев предположил, что после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой (запланирован на 2028 год) аэропорт может потерять 1–2 млн пассажиров. По его словам, потерю планируется компенсировать за счет развития других внутренних направлений.