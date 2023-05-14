Минфин предложил разрешить внеплановые проверки ювелиров

В Минфине полагают, что мера позволит остановить рост нелегального оборота драгоценных металлов и камней и изделий из них

Минфин разработал проект постановления, которое разрешит проводить внеплановые проверки ювелирных компаний, если их продукцию изымали в рамках оперативно-разыскной деятельности, сообщают «Известия».

В министерстве заявили газете, что мера направлена на борьбу с нарушениями закона в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них; об ужесточении контроля над отраслью речи не идет, отметили там.

В проекте постановления ведомства говорится, что из-за действующего с 2022 года моратория на проверки для ИП, малого и среднего бизнеса Федеральная пробирная палата (осуществляет функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов) отменила в прошлом году более сотни плановых проверок. По 83 проверкам не были заведены дела об административных правонарушениях. При этом с 2021 по 2022 год правоохранительные органы направили в Федеральную пробирную палату 94,2 тыс. ювелирных изделий для проведения проверок.

В Федеральной пробирной палате сообщили газете, что мораторий ограничил возможность привлечения к ответственности в случаях, когда правоохранительные органы фиксируют нарушения закона и изымают фальшивую продукцию. Ведомство пояснило, что не может оштрафовать без открытия собственной проверки.

Опрошенные газетой эксперты считают, что появление новых оснований для проведения внеплановых проверок — это инструмент ужесточения контроля за отраслью, и «тренд на закручивание гаек приведет не к повышению сборов налогов в бюджет, а, наоборот, к снижению».

По данным аналитического центра SOKOLOV, в 2022 году российский ювелирный рынок сжался на 9% и составил 301 млрд руб. В первую очередь эксперт связали это с уходом из России глобальных ювелирных брендов, особенно luxury-сегмента, на который приходилось около 20 млрд руб., передавал Forbes. Аналитики ожидают, что в этом году рынок прирастет на 2-3%, а в следующем на 5-6%.