Xiaomi отвергла обвинения Украины в спонсировании военных действий

В список «международных спонсоров войны» Украина включила 22 компании, среди которых не только Xiaomi, но и Leroy Merlin, Procter & Gamble, Auchan. Китайская компания заявила, что поддерживает мир, а не военные действия

Фото: Zheng Huansong / Global Look Press

Китайская компания Xiaomi поддерживает «мир во всем мире» и не спонсирует военные действия, говорится в ее заявлении в Twitter в ответ на внесение в украинский список «международных спонсоров войны» (решение включить компанию 13 апреля приняло Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК).

«Мы категорически против обвинений Национального агентства Украины по предотвращению коррупции в том, что мы выступаем «международным спонсором войны». Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире», — заявила компания.

В сообщении также подчеркнуто, что продукция Xiaomi используется только в гражданских и коммерческих целях в более чем 100 странах мира. «Каждый потребитель в мире имеет право на доступ к средствам коммуникации и информации в интернете», — настаивает китайская компания.

НАПК обосновало свое решение относительно Xiaomi тем, что «компания не просто продолжила свою работу в России» после начала спецоперации, а установила лидерство на российском рынке смартфонов, увеличив поставки и свою долю в прошлом году. Украинское агентство также вменило Xiaomi, что та намерена расширять свое присутствие в России.

Всего Украина внесла в список «спонсоров войны» 22 компании — пять греческих, четыре французские, по три китайские и американские, две итальянские и по одной австрийской, бельгийской, эстонской, немецкой и британской. Это Leroy Merlin, Bonduelle, Procter & Gamble, Auchan, Metro, Raiffeisen Bank и другие.