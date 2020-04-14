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Две трети компаний во всем мире начали готовиться к рецессии

Две трети компаний по всему миру готовятся к рецессии, а их клиенты уверены, что худшее впереди, поэтому расходы необходимо сокращать, говорится в исследовании BCG
Фото: MacGregor / Bloomberg

Потребительский пессимизм растет по мере распространения пандемии, следует из исследования BCG (есть в распоряжении РБК). По данным на конец марта, доля считающих, что худшее еще впереди, увеличилась в Великобритании (86%), Франции (85%) и США (77%) по сравнению с серединой месяца. В Италии же количество пессимистично настроенных жителей сократилось за последние две недели марта с 83% до 75%, невелика их доля в Китае — всего лишь 40%. Более 80% респондентов признали, что пандемия изменила привычный уклад жизни: в Италии с этим согласны 91%, во Франции, США и Великобритании — 25-36%. РБК публикует основные выводы исследования BCG.

Как ведут себя потребители

Опасаясь дальнейшего ухудшения экономической ситуации, люди начали откладывать средства на черный день. Более 20% респондентов опроса, проведенного среди жителей США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии, собираются сократить расходы на путешествия, развлечения и потребительские товары. Они готовы тратить больше на заботу о здоровье, развлекательные сервисы, доставку еды и образование.

Какие компании пострадали больше других

Падение акционерной прибыли наблюдается во всех отраслях. Наиболее уверенно себя чувствуют производители товаров и услуг первой необходимости, самая стабильная ситуация — в продуктовом ретейле (доходы акционеров упали лишь на 8-10%). Более серьезные проблемы испытывают финансовый сектор, транспортная индустрия, производители программного обеспечения, сырья и т. д. Самое значительное падение доходов (более 20%) произошло в таких отраслях, как медиа, страхование и банковские сервисы, энергетика, недвижимость и гостиничная индустрия.

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Сейчас большие финансовые трудности испытывают 59% предприятий энергетической отрасли и 62% компаний, занятых в гостиничном бизнесе. Им в первую очередь грозит дефолт перед банками. В других отраслях, скорее всего, снизится кредитоспособность отдельных компаний.

Что будет дальше

Почти 60% опрошенных BCG представителей бизнеса заявили, что уже начали готовиться к рецессии. Более половины уже обновили прогнозы по прибыли, провели оценку текущего инвестиционного плана и начали сокращать расходы. 53% компаний не собираются менять порядок выплаты дивидендов и бай-бэков, 40% не рассматривают возможность проведения сделок M&A в случае усугубления кризиса.

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Пандемия изменила уклад жизни миллионов людей и, вероятно, многие изменения сохранятся и после ее окончания. Ожидается, что вырастет количество работающих удаленно, возрастет уровень цифровизации многих отраслей, появится больше образовательных платформ, меньше людей будут пользоваться общественным транспортом и т. д. Все это компании должны учитывать при долгосрочном планировании и определении дальнейшего пути развития бизнеса.

Каковы возможные сценарии восстановления экономики

BCG выделяет три возможных сценария восстановления экономики после спровоцированного вспышкой COVID-19 кризиса:

  • Быстрое восстановление. Минимальное влияние пандемии на объем ВВП, возвращение к докризисным темпам роста экономики в течение года.
  • Медленное восстановление. Объем ВВП окажется ниже первоначального прогноза, но темпы роста восстановятся.
  • Продолжительная борьба. Сокращение объема и темпов роста ВВП в долгосрочном периоде.

Итоговый сценарий будет зависеть от скорости разработки вакцины и лекарств против COVID-19, мер по предотвращению его распространения и их соблюдения населением и бизнесом, а также от уровня финансовой поддержки со стороны государства. На примере Китая можно увидеть эффективность жестких мер при борьбе с пандемией. В первой половине апреля резко выросла мобильность и экономическая активность населения, уровень ежедневного потребления угля приблизился к показателю за аналогичный период в 2019 году, а количество сделок в секторе недвижимости даже превысило прошлогодние показатели.

В рамках исследования BCG опросила в марте 2020 года по 2-3 тыс респондентов во Франции, Германии, Великобритании, Италии, США, Китае и в других странах.

Полный текст читайте на РБК Pro.

Автор: Елизавета Анохина
Теги: Кризис, пандемия, падение доходов
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