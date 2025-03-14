Суд отменил арест акций «Селигдара»

Арест акций был признан незаконным, заявили в «Селигдаре». Рынок отреагировал на решение суда ростом акций золотодобытчика

Фото: seligdar_job / Telegram

Мосгорсуд отменил арест акций золотодобывающей компании «Селигдар», принадлежащих совладельцу инвестгруппы «Русские фонды» Сергею Васильеву, сообщили в компании. Апелляционная инстанция постановила, что суды первой инстанции нарушили закон при наложении арестов, отметили в компании.

Акции были арестованы решениями Тверского и Дорогомиловского судов Москвы, которые постановили арестовать 50,6% акций «Селигдара».

В феврале Васильев заявил, что постановления не вступили в законную силу и были обжалованы в вышестоящей инстанции. «Данная ситуация не влияет на работу компании. Мы всячески содействуем проведению следственных действий и считаем, что для обеспечения гарантий по иску пакета наших личных (Васильева С.А. и Бейрита К.А.) акций более чем достаточно. Требование арестовать дополнительно какие-то активы «Русских фондов», включая акции холдинга «Селигдар», выглядит как давление и прямое вмешательство в операционную деятельность действующих предприятий, работающих в реальных секторах экономики, и мы будем оспаривать эти незаконные действия», — говорилось в февральском заявлении Васильева.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

Решение об аресте было вынесено по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Константина Лысенко. В июне 2024 года были арестованы экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий, заместитель гендиректора компании «Русские фонды» и президент «Селигдара» Константин Бейрит, гендиректор и совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев, а также бывший руководитель УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев. В ноябре Тверской суд Москвы смягчил меры пресечения Васильеву и Бейриту до запрета определенных действий.

По мнению следствия, Бейрит, Васильев, Новицкий, Мезенцев и еще один фигурант дела — Ольга Илларионова совершили хищение «путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает, что обвиняемые в ноябре 2018 года под видом приобретения от имени УК «Паллада Эссет Менеджмент» ценных бумаг на биржевых торгах похитили денежные средства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Уральский финансовый дом».

Совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» Васильев и Бейрит ранее заявляли, что предъявление претензий спустя десять лет после сделок с пенсионными фондами абсолютно не обосновано и наносит им моральный, материальный и репутационный ущерб.