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Суд отменил арест акций «Селигдара»

Арест акций был признан незаконным, заявили в «Селигдаре». Рынок отреагировал на решение суда ростом акций золотодобытчика
«Селигдар» SELG ₽53,15 +6,39% Купить
Фото: seligdar_job / Telegram
Фото: seligdar_job / Telegram

Мосгорсуд отменил арест акций золотодобывающей компании «Селигдар», принадлежащих совладельцу инвестгруппы «Русские фонды» Сергею Васильеву, сообщили в компании. Апелляционная инстанция постановила, что суды первой инстанции нарушили закон при наложении арестов, отметили в компании.

Акции были арестованы решениями Тверского и Дорогомиловского судов Москвы, которые постановили арестовать 50,6% акций «Селигдара».

В феврале Васильев заявил, что постановления не вступили в законную силу и были обжалованы в вышестоящей инстанции. «Данная ситуация не влияет на работу компании. Мы всячески содействуем проведению следственных действий и считаем, что для обеспечения гарантий по иску пакета наших личных (Васильева С.А. и Бейрита К.А.) акций более чем достаточно. Требование арестовать дополнительно какие-то активы «Русских фондов», включая акции холдинга «Селигдар», выглядит как давление и прямое вмешательство в операционную деятельность действующих предприятий, работающих в реальных секторах экономики, и мы будем оспаривать эти незаконные действия», — говорилось в февральском заявлении Васильева.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

Решение об аресте было вынесено по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Константина Лысенко. В июне 2024 года были арестованы экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий, заместитель гендиректора компании «Русские фонды» и президент «Селигдара» Константин Бейрит, гендиректор и совладелец «Русских фондов» Сергей Васильев, а также бывший руководитель УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олег Мезенцев. В ноябре Тверской суд Москвы смягчил меры пресечения Васильеву и Бейриту до запрета определенных действий.

По мнению следствия, Бейрит, Васильев, Новицкий, Мезенцев и еще один фигурант дела — Ольга Илларионова совершили хищение «путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие считает, что обвиняемые в ноябре 2018 года под видом приобретения от имени УК «Паллада Эссет Менеджмент» ценных бумаг на биржевых торгах похитили денежные средства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Уральский финансовый дом».

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Совладельцы инвестгруппы «Русские фонды» Васильев и Бейрит ранее заявляли, что предъявление претензий спустя десять лет после сделок с пенсионными фондами абсолютно не обосновано и наносит им моральный, материальный и репутационный ущерб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Мосгорсуд золотодобыча
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