Производителя «ФрутоНяни» возглавит бывший топ-менеджер PepsiCo

У крупнейшего в России производителя детского питания меняется руководство, рассказали источники РБК. Выпускающее «ФрутоНяню» АО «Прогресс» возглавит бывший топ-менеджер PepsiCo Роман Рыбаков

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Производителя детского питания АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня») возглавит бывший топ-менеджер «Вимм-Билль-Данн» и PepsiCo Роман Рыбаков. Решение о смене генерального директора совет директоров компании принял на прошедшем 14 февраля заседании, рассказали РБК два источника, осведомленные о решении.

Рыбаков известен отрасли по работе в качестве одного из ключевых топ-менеджеров PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн», говорит один из собеседников РБК. По его словам, новый гендиректор «Прогресса» специализируется «на выработке стратегий и создании высокоэффективных команд». Рыбаков работал в «Вимм-Билль-Данн» в 2011–2015 годах и занимал там пост генерального менеджера по Северо-Западному региону, следует из информации из его профиля в соцсети LinkedIn (заблокирована в России Роскомнадзором). В течение пяти лет, в 2015–2020 годах, Рыбаков работал в PepsiCo на позиции старшего директора в категории напитков и соков. Именно тогда PepsiCo впервые смогла в 2017 году обогнать Coca-Cola по доле рынка в категории напитков (в денежном выражении).

В 2020 году топ-менеджер перешел на работу в тайскую Thai Union, где стал гендиректором российского подразделения. Основанная в 1977 году в Бангкоке Thai Union специализируется на производстве и продаже морепродуктов, ее заводы и коммерческие офисы расположены более чем в 15 странах Азии, Европы, Африки и Америки. В России Thai Union принадлежит группа «Дальрыбпром», которая выпускает премиальные консервы из тунца «Магуро» и рыбные консервы «Капитан Вкусов».

С 2019 года и до текущего времени «Прогресс» возглавляет Наталья Медунова. Свою карьеру она тоже начинала в «Вимм-Билль-Данн», где с 2003 года занимала различные должности. С 2012 года Медунова работала в российском подразделении международной компании PepsiCo и в 2015 году заняла там пост директора по работе с ключевыми клиентами.

История «Прогресса» начиналась в 1990 году как совместного советско-шведско-бразильского предприятия. В 1993 году компания начала выпуск соков и нектаров для детей маркой «Малышам», а в 2000-м запустила продукты под брендом «ФрутоНяня». В текущем виде АО «Прогресс» создан в 2008 году в результате реорганизации комбината «Лебедянский» после продажи его сокового бизнеса PepsiCo.

Сейчас «Прогресс» — крупнейший производитель детского питания в России, который специализируется на выпуске овощных и фруктовых соков, пюре, каш, творожков и других продуктов. Помимо марок «ФрутоНяня» и «Малышам» компания также выпускает воду «Липецкий бювет». Продукция «Прогресса» производится на предприятии в Липецке. Его мощности позволяют выпускать более 2 млрд упаковок продукции в год и включают семь производственных цехов, а также складские помещения. Выручка АО «Прогресс» за 2023 год, согласно бухгалтерской отчетности, составила почти 38 млрд руб., чистая прибыль — 6,4 млрд руб.

В 2024 году мажоритарным акционером «Прогресса», как сообщали источники РБК, стали структуры, близкие к основному владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину. Бывший акционер «Лебедянского» Ольга Белявцева, у которой после сделки с PepsiCo осталась доля в «Прогрессе», сохранила в производителе детского питания миноритарную долю. Основными продавцами по сделке выступили Светлана и Нина Борцовы, рассказывал источник РБК на рынке. До продажи их совокупная доля составляла до 65%, а Белявцевой принадлежало до 35% бизнеса «Прогресса» через АО «Прогресс Капитал». Сумма сделки, по словам одного из собеседников РБК, могла составить 75 млрд руб.

РБК направил запрос в «Прогресс» и Роману Рыбакову.

Гендиректор Evermount Capital Group (фонд активов Ольги Белявцевой) Антон Чертков от комментариев отказался.