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Столичный суд вынес заочный приговор экс-директору «Совкомфлота»

Суд Москвы заочно приговорил бывшего гендиректора «Совкомфлота» Дмитрия Скаргу
Московский суд заочно осудил экс-директора «Совкомфлота» Дмитрия Скаргу и предпринимателя Юрия Никитина на 15 и 18 лет лишения свободы. В 2018 году их осудили на 12 и 15 лет. Они живут за пределами России
Дмитрий Скарга
Дмитрий Скарга (Фото: Павел Смертин / «Коммерсантъ»)

Дорогомиловский районный суд города Москвы заочно вынес приговор экс-директору «Совкомфлота» Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину, следует из сообщения в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Никитин был признан виновным в совершение преступлений по двум статьям: 201 УК «Злоупотребление полномочиями» и 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Суд путем частичного сложения наказания, в том числе по ранее вынесенному приговору, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет и штрафа 5 млн руб.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Скарга был признан виновным по статье 201 УК, и приговорен к лишению свободы на 15 лет и к штрафу 3 млн руб.

Приговор был вынесен по новому эпизоду дела. По данным «Коммерсанта», он связан с хищением у «дочки» госкомпании морского судна-газовоза «с целью извлечения прибыли от его эксплуатации и перепродажи». Ущерб оценивается в 1,5 млрд руб., из которых 900 млн руб. обвиняемый Никитин уже успел легализовать.

Дорогомиловский суд заново начал рассмотрение уголовного дела в декабре 2022 года. Его вернули в суд после обжалования.

Дорогомиловский суд еще в апреле 2018 года заочно приговорил Скаргу и Никитина к 12 и 15 годам лишения свободы соответственно. По версии следствия, в 2001–2005 годах Скарга и экс-президент ОАО «Новороссийское морское пароходство» Тагир Измайлов (был также осужден на 11 лет) в составе преступного сообщества, который создал Никитин, похитили у ОАО «Совкомфлот» и «Новошип» более 8 млрд руб., а также сумели легализовать большую часть похищенного (свыше 5,5 млрд руб.).

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Расследование дела «Совкомфлота» началось в 2006 году, когда новые руководители компании обратились в Генпрокуратуру с заявлением о финансовых нарушениях, которые были выявлены в ходе аудита. В 2016 году следователи выявили, что бывшее руководство «Совкомфлота» сдавало подконтрольным офшорным компаниям суда по заниженным ставкам.

По данным «Коммерсанта», все фигуранты дела в 2016 году проживали в Лондоне, кроме Юрия Привалова, руководителя британской дочерней компании «Совкомфлота» Fiona Maritime Agencies, который в 2008 году был экстрадирован в Россию и осужден на четыре года и шесть месяцев заключения. Впоследствии срок был сокращен до трех лет. Остальные фигуранты дела не были экстрадированы.

В сентябре 2022 года, второй кассационный суд рассмотрел жалобу защиты Измайлова на приговор, вынесенный в 2018 году, на необоснованность приговора, но суд оставил срок в силе, освободив при этом бизнесмена от штрафа в 2,5 млн руб.

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Георгий Смирнов
Совкомфлот Дорогомиловский суд
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