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«Совкомфлот» в ходе IPO оценили более чем в $3 млрд

Инвесторы в ходе IPO оценили «Совкомфлот» в $3,18 млрд, или 105 руб. за акцию, — это нижняя граница ценового диапазона. Для привлечения необходимых 42,25 млрд руб. компании придется продать около 17%
ВТБ VTBR ₽0,03399 +0,7% Купить
Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Совкомфлот», который на 100% принадлежит Росимуществу и входит в пятерку крупнейших танкерных компаний в мире, во вторник, 6 октября, в 16:00 мск завершил сбор заявок в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Официально компания и организаторы размещения еще не подводили его итогов, но за два часа до закрытия книги заявок ориентир цены составлял 105 руб. за акцию. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил источник РБК, знакомый с параметрами IPO.

105 руб. за акцию — это нижняя граница ценового диапазона (от 105 до 117 руб. за акцию), объявленного 28 сентября. Исходя из этой оценки, всю компанию оценили в 206,5 млрд руб. (около $2,7 млрд) до допэмиcсии. В ходе этого размещения «Совкомфлот» планировал привлечь 42,25 млрд руб. (на момент объявления об IPO 15 сентября эта сумма была эквивалентна $500 млн), выпустив новые акции. С учетом допэмиссии капитализация компании должна составить 248,75 млрд руб. ($3,18 млрд), и ей придется продать около 17% от увеличенного уставного капитала.

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Фото:пресс-служба Совкомфлота

Два организатора размещения — российский ВТБ и американский BofA Securities — оценивали 100% «Совкомфлота» в $4–5 млрд и $2,7–4,8 млрд соответственно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников на финансовом рынке. Об интересе к акциям «Совкомфлота» заявлял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 6 октября представитель фонда отказался от комментариев.

Средства от IPO «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. По данным на 30 июня 2020 года, у компании была «умеренная долговая нагрузка» с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7. Скорректированная EBITDA «Совкомфлота» за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 июня, составила $1,028 млрд.

IPO «Совкомфлота» станет первой крупной приватизационной сделкой с декабря 2016 года, когда состоялась продажа 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших «Роснефтегазу».

«Совкомфлоту» принадлежат 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т и чистой балансовой стоимостью $6,2 млрд. В состав флота в том числе входят челночные танкеры ледового класса, газовозы для поставки сжиженного природного газа и ледокольные суда снабжения. Группа заказала строительство еще 24 судов общим дедвейтом 2,3 млн т, они планируются к поставке в 2020–2025 годах. Общий объем законтрактованной выручки будущих периодов компании составляет около $20 млрд, включая выручку от эксплуатации судов, строительство которых еще не закончено.

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Автор
Светлана Бурмистрова
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