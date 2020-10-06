«Совкомфлот» в ходе IPO оценили более чем в $3 млрд

Инвесторы в ходе IPO оценили «Совкомфлот» в $3,18 млрд, или 105 руб. за акцию, — это нижняя граница ценового диапазона. Для привлечения необходимых 42,25 млрд руб. компании придется продать около 17%

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Совкомфлот», который на 100% принадлежит Росимуществу и входит в пятерку крупнейших танкерных компаний в мире, во вторник, 6 октября, в 16:00 мск завершил сбор заявок в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Официально компания и организаторы размещения еще не подводили его итогов, но за два часа до закрытия книги заявок ориентир цены составлял 105 руб. за акцию. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил источник РБК, знакомый с параметрами IPO.

105 руб. за акцию — это нижняя граница ценового диапазона (от 105 до 117 руб. за акцию), объявленного 28 сентября. Исходя из этой оценки, всю компанию оценили в 206,5 млрд руб. (около $2,7 млрд) до допэмиcсии. В ходе этого размещения «Совкомфлот» планировал привлечь 42,25 млрд руб. (на момент объявления об IPO 15 сентября эта сумма была эквивалентна $500 млн), выпустив новые акции. С учетом допэмиссии капитализация компании должна составить 248,75 млрд руб. ($3,18 млрд), и ей придется продать около 17% от увеличенного уставного капитала.

Два организатора размещения — российский ВТБ и американский BofA Securities — оценивали 100% «Совкомфлота» в $4–5 млрд и $2,7–4,8 млрд соответственно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников на финансовом рынке. Об интересе к акциям «Совкомфлота» заявлял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 6 октября представитель фонда отказался от комментариев.

Средства от IPO «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. По данным на 30 июня 2020 года, у компании была «умеренная долговая нагрузка» с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7. Скорректированная EBITDA «Совкомфлота» за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 июня, составила $1,028 млрд.