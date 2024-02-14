Путин разрешил региональным властям ограничивать работу «наливаек»
Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия региональных властей в отношении «наливаек» и продажи пива и пивных напитков. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«Наливайка» — разговорное название рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.
Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю слабоалкогольными напитками (пиво, сидр, пуаре, медовуху) в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. В частности, региональные власти смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
Материал дополняется.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?