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Путин разрешил региональным властям ограничивать работу «наливаек»

Путин подписал закон о правах властей регионов ограничивать работу «наливаек»

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия региональных властей в отношении «наливаек» и продажи пива и пивных напитков. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

«Наливайка» — разговорное название рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

Теперь регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю слабоалкогольными напитками (пиво, сидр, пуаре, медовуху) в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. В частности, региональные власти смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин пиво продажа алкоголя
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