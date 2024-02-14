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Продавцы выступили против обязательной маркировки смартфонов и ноутбуков

«Ъ»: продавцы выступили против обязательной маркировки смартфонов и ноутбуков
Маркировку гаджетов Минпромторг планировал запустить в конце февраля. Продавцы нашли эту меру избыточной, указав на достаточную легальность продукции на рынке, а российские производители поддержали инициативу
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК направила в Минпромторг письмо, в котором высказалась против введения маркировки для смартфонов, ноутбуков и телефонов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на этот документ. В ассоциацию входят такие продавцы, как Huawei, «М.Видео-Эльдорадо», Honor, re: store и еще 36 компаний.

В РАТЭК отметили, что рынок электроники в России «является в достаточной степени легальным», около 70% продукции реализуют федеральные и региональные торговые сети, поэтому «противодействие незаконному обороту указанной продукции не может быть основанием для введения маркировки».

В Минпромторге сказали, что пока не получили письмо. Ведомство в январе опубликовало проект постановления, согласно которому в прошлогоднее постановление правительства № 1993 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции» могут быть внесены изменения, подразумевающие маркировку гаджетов. В случае принятия документа эксперимент по их маркировке должен начаться уже 29 февраля.

В Центре развития перспективных технологий — это оператор системы маркировки — «Ъ» сообщили, что маркировка радиоэлектроники нужна для исключения «серых схем» поставок, с которых не уплачиваются налоги и сборы и которые могут привести к продаже некачественных и небезопасных товаров. В эксперименте участвуют 40 компаний.

Опрошенные газетой производители электроники из России поддержали идею маркировки. Так, президент выпускающей ИТ-оборудование компании «Аквариус» сказал, что она позволит наладить контроль и вести борьбу с контрафактом.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Эксперимент по маркировке радиоэлектроники идет с 1 декабря прошлого года, он продлится до 28 февраля 2025 года. В перечень продукции, подлежащий маркировке, изначально вошли розетки, соединители и контактные элементы для проводов и кабелей, лампы, приборы освещения или визуальной сигнализации, фонари, прожекторы и другое. 

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Кроме того, с того же момента стартовал годовой эксперимент по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции — оптических волокон и волоконно-оптических кабелей. 

Помимо этих товаров, в России маркируется продукция и других категорий: молоко, вода, безалкогольные напитки, пиво, лекарства, одежда и обувь и др.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
маркировка электроника смартфоны ноутбуки
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