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Bloomberg узнал о несогласии кредиторов на отсрочку долга «Нафтогаза»

Bloomberg: кредиторы не согласились на предложение по реструктуризации долга «Нафтогаза»
Группа кредиторов отклонила предложение «Нафтогаза» по реструктуризации, так как считает, что компания способна провести платежи. Она предложила собственный план, который учитывает финансовое состояние НАК
Фото: Петр Сивков / ТАСС
Фото: Петр Сивков / ТАСС

Группа кредиторов, которую консультировала американская юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не согласилась с последним предложением НАК «Нафтогаз Украины» по реструктуризации долга компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Ранее она отклонила предварительные планы по отсрочке выплаты основной суммы долга и процентов на $835 млн, по которым компания допустила дефолт.

Эта группа кредиторов уверена, что у НАК есть возможность произвести выплаты. Как говорит собеседник агентства, она достаточно влиятельна, чтобы помешать «Нафтогазу» получить поддержку 75% кредиторов, необходимую для одобрения реструктуризации.

Группа представила собственный план, который учитывает финансовое состояние украинской компании и «законные опасения относительно необходимости НАК в полной мере поддерживать экономику Украины и ее критически важную инфраструктуру». Кредиторы являются держателями еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах, а также облигаций, срок погашения которых изначально должен был наступить в 2024 году.

Агентство отмечает, что хотя несогласие группы с предложением «Нафтогаза» может задержать устранение последствий дефолта, кредиторы не требуют ускорить выплаты или арестовать активы компании. НАК обратилась к Lazard Frères SAS, которая оказывает ей помощь в вопросе реструктуризации.

Кабинет министров Украины попросил «Нафтогаз» заморозить выплаты по долгу на два года. Тем самым правительство «фактически заблокировало» выплаты владельцам облигаций, чтобы сэкономить средства на закупку газа после начала российской военной операции, пишет агентство. Из-за этого прошлым летом НАК объявил о дефолте по евробондам 2022 и 2026 годов. Тогда же компания договорилась о реструктуризации своих облигаций в 2024 году.

10 февраля «Нафтогаз» предложил держателям облигаций обсудить улучшение условий реструктуризации, передает «Интерфакс-Украина». Компания заявила, что готова 15 апреля уплатить просроченный в июле 2022 года купон по евробондам-2022 и начисленные на него проценты, а по евробондам-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму равными частями в ноябре 2027 и 2028 годов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Нафтогаз Украины реструктуризация долга кредиторы
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